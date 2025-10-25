Giải mã 6 công nghệ chiến lược định hình tương lai Việt Nam Bộ KH&CN đề xuất chương trình quốc gia tập trung vào AI, 5G, robot, UAV, blockchain và camera AI, đặt mục tiêu tự chủ 80% công nghệ lõi vào năm 2030.

6 lĩnh vực công nghệ chiến lược định hình tương lai Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành lấy ý kiến cho dự thảo Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó xác định sáu sản phẩm công nghệ chiến lược sẽ được ưu tiên triển khai vào năm 2025. Đây là một bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam từ một quốc gia sử dụng công nghệ trở thành một quốc gia làm chủ các công nghệ lõi.

Sáu nhóm sản phẩm này được xem là then chốt, có khả năng tạo ra sự đột phá về kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia. Danh sách cụ thể bao gồm:

Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt: Nền tảng cho các ứng dụng AI thế hệ mới, phục vụ giao tiếp và xử lý thông tin chuyên biệt cho người Việt.

Nền tảng cho các ứng dụng AI thế hệ mới, phục vụ giao tiếp và xử lý thông tin chuyên biệt cho người Việt. Camera AI xử lý tại biên (Edge AI Camera): Tăng cường khả năng giám sát an ninh, tự động hóa công nghiệp và quản lý đô thị thông minh với tốc độ xử lý nhanh và bảo mật cao.

Tăng cường khả năng giám sát an ninh, tự động hóa công nghiệp và quản lý đô thị thông minh với tốc độ xử lý nhanh và bảo mật cao. Robot di động tự hành (Autonomous Mobile Robot): Ứng dụng trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, logistics, y tế và dịch vụ, giúp tối ưu hóa vận hành và giảm thiểu sức người.

Ứng dụng trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, logistics, y tế và dịch vụ, giúp tối ưu hóa vận hành và giảm thiểu sức người. Thiết bị và hệ thống mạng di động 5G: Xây dựng hạ tầng viễn thông thế hệ mới, là nền tảng cho Internet vạn vật (IoT), xe tự hành và các dịch vụ số tốc độ cao.

Xây dựng hạ tầng viễn thông thế hệ mới, là nền tảng cho Internet vạn vật (IoT), xe tự hành và các dịch vụ số tốc độ cao. Hạ tầng blockchain: Bao gồm các ứng dụng truy xuất nguồn gốc và tài sản mã hóa, đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong giao dịch số.

Bao gồm các ứng dụng truy xuất nguồn gốc và tài sản mã hóa, đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong giao dịch số. Thiết bị bay không người lái (UAV): Phục vụ các mục đích từ nông nghiệp chính xác, giám sát tài nguyên, giao hàng cho đến các nhiệm vụ an ninh - quốc phòng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem màn trình diễn robot hình người trong sự kiện ngày 19/8. Ảnh: Giang Huy

Mục tiêu đầy tham vọng: Từ làm chủ công nghệ đến vươn tầm quốc tế

Chương trình đặt ra những mục tiêu cụ thể và đầy tham vọng theo từng giai đoạn. Tầm nhìn chiến lược là hình thành các ngành công nghiệp nền tảng có sức cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy nội địa hóa và bảo vệ chủ quyền công nghệ quốc gia.

Cụ thể, đến năm 2027, Việt Nam phấn đấu hình thành năng lực nền tảng quốc gia về các công nghệ lõi thuộc sáu nhóm sản phẩm nêu trên, đạt mức độ tự chủ công nghệ từ 60% đến 70%. Tới năm 2030, mục tiêu là làm chủ tối thiểu 80% công nghệ lõi, sở hữu năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế, chế tạo và sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Về mặt thương mại, Việt Nam kỳ vọng sẽ hình thành các ngành công nghiệp công nghệ chiến lược có năng lực cạnh tranh quốc tế. Chương trình đặt mục tiêu có tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ đạt chuẩn quốc tế, trong đó ít nhất ba doanh nghiệp có quy mô trên một tỷ USD, qua đó khẳng định vị thế trên chuỗi giá trị toàn cầu.

Lộ trình hiện thực hóa: Từ chính sách đến sản phẩm thương mại

Để đạt được các mục tiêu trên, dự thảo đã vạch ra một lộ trình triển khai toàn diện, tập trung vào việc tạo dựng một hệ sinh thái đồng bộ. Các giải pháp chính bao gồm việc tăng cường năng lực nghiên cứu cho các viện, trường; phát triển hạ tầng dùng chung và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động sản xuất, nội địa hóa và hình thành chuỗi giá trị, đồng thời thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm và phát triển thị trường. Một điểm nhấn quan trọng là việc hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tạo điều kiện cho các công nghệ mới được triển khai và đánh giá trong môi trường thực tế.

Dự thảo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích hợp tác công - tư trong việc đầu tư vào hạ tầng thử nghiệm, nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ. Đây được xem là đòn bẩy để huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là từ các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước.

Máy bay không người lái do người Việt Nam phát triển. Ảnh: Đình Tùng

Bối cảnh chiến lược và tầm nhìn dài hạn

Sáu sản phẩm công nghệ này được lựa chọn từ danh mục 35 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên đã được Thủ tướng ban hành vào tháng 6. Khái niệm "công nghệ chiến lược" lần đầu được đề cập trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhấn mạnh vai trò then chốt của chúng trong việc bảo đảm an ninh, tạo đột phá kinh tế và nâng cao vị thế quốc gia.

Theo đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong việc phát triển các sản phẩm như robot, chip bán dẫn hay UAV. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy tiềm năng làm chủ công nghệ của quốc gia.

Định hướng này thể hiện rõ sự chuyển dịch trong tư duy chính sách: Việt Nam sẽ đi từ chiến lược và bài toán quốc gia để hình thành sản phẩm chiến lược, từ đó làm chủ công nghệ lõi và quay lại thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản. Đây là một cách tiếp cận thực tiễn, hứa hẹn sẽ giải quyết các bài toán lớn của đất nước và mở ra một kỷ nguyên mới cho nền công nghệ Việt Nam.