Giải mã Apple Watch Ultra 3: màn hình 3000 nit, pin lâu Apple Watch Ultra 3 nâng cấp màn hình OLED 1,98 inch đạt 3000 nit và công nghệ LTPO3; pin dùng 42 giờ, sạc 0–80% trong 45 phút; thêm cảnh báo tăng huyết áp và SOS vệ tinh ở một số quốc gia.

Apple Watch Ultra 3 là thế hệ đồng hồ thông minh cao cấp mới, được giới thiệu cùng iPhone 17. Dù thiết kế tổng thể gần như giữ nguyên so với Ultra 2, sản phẩm tập trung vào các nâng cấp có tác động trực tiếp tới trải nghiệm: màn hình sáng hơn và lớn hơn, công nghệ LTPO3, thời lượng pin dài hơn kèm sạc nhanh, mở rộng tính năng theo dõi sức khỏe và bổ sung liên lạc vệ tinh trong tình huống khẩn cấp tại một số thị trường.

Màn hình và LTPO3: độ sáng 3000 nit phục vụ hiển thị ngoài trời

Apple Watch Ultra 3 sử dụng màn hình OLED 1,98 inch, lớn hơn 0,6 inch so với Ultra 2 theo thông tin nguồn. Độ sáng đạt 3000 nit – mức cao nhất trên Apple Watch đến nay – giúp duy trì khả năng đọc tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng. Apple chuyển từ LTPO2 sang LTPO3, hướng tới trải nghiệm cảm ứng mượt mà hơn đồng thời tối ưu tiêu thụ năng lượng.

Đồng hồ thông minh Apple Watch Ultra 3 có màn hình sáng nhất từ trước tới nay (Ảnh: Apple).

Pin và sạc: 42 giờ sử dụng, rút ngắn thời gian nạp

Dung lượng pin không được công bố chính thức; các chuyên gia công nghệ ước tính khoảng 599 mAh, cao hơn khoảng 35 mAh so với Ultra 2. Kết hợp tối ưu từ chip xử lý và LTPO3, thời gian sử dụng đạt 42 giờ ở chế độ thông thường và 72 giờ ở Chế độ nguồn điện thấp theo công bố của Apple. Sạc nhanh cho phép nạp từ 0 đến 80% trong 45 phút, rút ngắn 15 phút so với thế hệ trước.

Ngoài pin tốt hơn, Watch Ultra 3 cũng được tích hợp công nghệ sạc nhanh ấn tượng hơn (Ảnh: Apple).

Theo dõi sức khỏe: bổ sung cảnh báo tăng huyết áp, giữ trọn bộ cảm biến quen thuộc

Một điểm mới đáng chú ý là tính năng phát hiện dấu hiệu tăng huyết áp mãn tính và gửi cảnh báo sớm, hỗ trợ người đeo chủ động trước rủi ro tim mạch. Ultra 3 tiếp tục trang bị các chức năng như ECG, phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ, đo nhiệt độ cổ tay, phát hiện nhịp tim bất thường và ước tính rụng trứng hồi cứu. Tập hợp dữ liệu sức khỏe đa chiều giúp người dùng theo dõi tình trạng cơ thể theo thời gian.

Sản phẩm được nâng cấp với nhiều chức năng theo dõi sức khỏe (Ảnh: Apple).

An toàn và liên lạc: SOS qua vệ tinh cùng bộ tính năng bảo hộ

Thừa hưởng từ iPhone, Apple Watch Ultra 3 hỗ trợ liên lạc qua vệ tinh trong trường hợp khẩn cấp tại một số quốc gia. Khi ở ngoài vùng phủ sóng di động và Wi-Fi, người dùng có thể dùng Emergency SOS để gửi tín hiệu cứu hộ và vị trí, gửi tin nhắn qua iMessage hoặc SMS, chia sẻ tọa độ cho đội cứu hộ và người thân. Ở Việt Nam, tính năng này chưa hỗ trợ; người dùng vẫn có thể dùng SOS qua di động hoặc Wi-Fi. Đồng hồ cũng tích hợp phát hiện ngã, phát hiện va chạm, còi báo và các tiện ích an toàn khác.

Độ bền và khả năng lặn: WR100, tiêu chuẩn quân sự và hỗ trợ lặn 40m

Ultra 3 đạt chuẩn độ bền MIL-STD 810H, khả năng kháng nước WR100. Thiết bị có thể kháng nước ở độ sâu 100 m và hỗ trợ lặn biển với bình dưỡng khí ở độ sâu 40 m theo chuẩn EN13319.

Máy có khả năng kháng nước ở độ sâu 100m (Ảnh: Apple).

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông tin Màn hình OLED 1,98 inch, 3000 nit, LTPO3 Thời lượng pin 42 giờ (thông thường), 72 giờ (Chế độ nguồn điện thấp) Sạc nhanh 0–80% trong 45 phút Pin ước tính ~599 mAh (ước tính, chưa công bố chính thức) Kết nối eSIM; NFC (Apple Pay); iMessage/SMS qua vệ tinh ở một số quốc gia Âm thanh/thu thoại Loa ngoài kép, 3 micro tích hợp An toàn Emergency SOS; phát hiện ngã, va chạm; còi báo Sức khỏe Cảnh báo dấu hiệu tăng huyết áp mãn tính; ECG; phát hiện ngưng thở khi ngủ; nhiệt độ cổ tay; nhịp tim bất thường; ước tính rụng trứng hồi cứu Độ bền/kháng nước MIL-STD 810H; WR100; lặn bình dưỡng khí 40 m (EN13319) Vỏ/mặt Titan; kích thước mặt 49 mm

Ưu điểm chính

Màn hình sáng 3000 nit và kích thước 1,98 inch, tối ưu đọc ngoài trời.

Thời lượng pin dài hơn, sạc nhanh rút ngắn thời gian nạp.

Bổ sung cảnh báo dấu hiệu tăng huyết áp mãn tính; bộ tính năng sức khỏe đa dạng.

SOS vệ tinh hỗ trợ tình huống khẩn cấp tại một số quốc gia; đầy đủ tính năng an toàn.

Độ bền cao, kháng nước WR100, hỗ trợ lặn đến 40 m theo chuẩn EN13319.

Hạn chế và thách thức

Thiết kế tổng thể ít thay đổi so với thế hệ trước.

Tính năng liên lạc vệ tinh chưa hỗ trợ tại Việt Nam.

Chỉ có bản 49 mm, hai màu (titan tự nhiên, đen); lựa chọn hình thức hạn chế.

Giá khởi điểm cao hơn 1 triệu đồng so với Ultra 2 năm 2024.

So với Ultra 2 và hướng phát triển

So với Apple Watch Ultra 2, Ultra 3 nâng cấp trực tiếp vào ba trụ cột: hiển thị (màn hình lớn hơn, sáng hơn; LTPO3), năng lượng (42 giờ/72 giờ; sạc nhanh hơn), và an toàn – sức khỏe (cảnh báo tăng huyết áp; SOS vệ tinh ở một số quốc gia). Những thay đổi này tập trung vào người dùng hoạt động ngoài trời, thể thao và yêu cầu theo dõi sức khỏe sát sao. Trong tương lai gần, khả năng mở rộng vùng hỗ trợ vệ tinh sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với người dùng tại các thị trường chưa được hỗ trợ.

Giá bán và phiên bản tại Việt Nam

Apple Watch Ultra 3 dây quấn trail, alpine, ocean: 23,99 triệu đồng.

Apple Watch Ultra 3 dây quấn milan titan: 26,99 triệu đồng.

Sản phẩm được phân phối chính hãng với duy nhất phiên bản mặt 49 mm, khung titan, hai tùy chọn màu titan tự nhiên và đen.