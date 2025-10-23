Giải mã cáp AEC của Credo: vì sao vượt cáp quang? DSP ở hai đầu giúp cáp AEC của Credo kéo dài kết nối đồng tới 7 m, giảm link flap, tin cậy cao hơn 100 lần so với quang; giá 300-500 USD, hợp cụm GPU AI dày đặc.

Những bức ảnh Elon Musk chia sẻ về trung tâm dữ liệu Colossus 2 với hàng nghìn sợi cáp tím đã khiến một thành phần vốn ít được chú ý trở thành tâm điểm trong thời AI: cáp điện chủ động (Active Electrical Cable - AEC) của Credo. Khi các cụm GPU phình to lên tới hàng chục, hàng trăm GPU mỗi giá đỡ, yêu cầu kết nối nội cụm trở thành nút thắt. AEC nổi lên như lựa chọn thay thế cho cáp quang trong nhiều trường hợp nhờ độ tin cậy, độ toàn vẹn tín hiệu và khả năng kéo dài kết nối đồng vượt trội so với cáp đồng truyền thống.

Hệ thống dây cáp tím tại trung tâm dữ liệu Colossus 2. Ảnh: X/Elon Musk

Bên trong cáp AEC của Credo: DSP hai đầu kéo dài đường truyền đồng

Cáp AEC của Credo là dây cáp đồng được bọc vỏ bện, thân chắc và dày vừa phải, tích hợp bộ xử lý tín hiệu số (DSP) ở cả hai đầu. Nhờ DSP, AEC bù suy hao và tối ưu tín hiệu, cho phép truyền dữ liệu xa hơn đáng kể so với cáp đồng truyền thống. Theo Credo, chiều dài tối đa của AEC hiện đạt 7 m, với mức giá mỗi sợi trong khoảng 300-500 USD.

Về mặt chức năng, lớp DSP hai đầu là khác biệt cốt lõi của AEC so với các giải pháp đồng thụ động. Khi mật độ cáp trong giá đỡ tăng nhanh theo số lượng GPU, khả năng duy trì biên độ và chất lượng tín hiệu ở các đường liên kết ngắn đến trung bình trở thành lợi thế rõ rệt của AEC.

Nhu cầu kết nối bùng nổ từ cụm GPU AI

Hạ tầng AI thế hệ mới thay đổi cấu trúc máy chủ: từ mô hình 1-2 bộ xử lý trước đây sang máy có thể chứa tới 8 bộ xử lý. Những mô hình AI mạnh nhất đòi hỏi hàng triệu GPU cùng hoạt động, mỗi GPU cần một đường liên kết riêng tới switch gắn trên đỉnh giá đỡ. Các hệ thống mới của Nvidia đã ghép nhiều bo mạch chủ để tạo cụm 72 GPU; những giá đỡ hiệu năng cao ra mắt năm sau dự kiến có lượng GPU gấp đôi, và sang năm tiếp theo, một giá đỡ Kyber sẽ chứa 572 GPU.

Quy mô này kéo theo bùng nổ số lượng cáp. Theo nhà phân tích Alan Weckel (650 Group), cơ hội của Credo tăng từ “một cáp cho mỗi máy chủ” lên “đến 9 cáp mỗi máy”. Ông ước tính Credo đang nắm 88% thị phần AEC. Bối cảnh còn được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư xây trung tâm dữ liệu quy mô gigawatt từ Amazon, Microsoft, Meta, xAI và nhiều bên khác. JPMorgan Chase dự báo thị trường AEC có thể đạt 4 tỷ USD vào năm 2028.

Độ tin cậy: giảm link flap, tránh sập cụm

Theo CEO Bill Brennan (Credo), nhiều khách hàng chọn AEC vì độ tin cậy cao hơn cáp quang, giúp tránh tình trạng “link flap” — hiện tượng một phần cụm AI ngừng hoạt động do kết nối quang bị lỗi, có thể kéo sập cả trung tâm dữ liệu. Công ty nghiên cứu Zacks đánh giá AEC mang lại độ tin cậy cao hơn 100 lần so với giải pháp quang học laser, đồng thời cung cấp độ toàn vẹn tín hiệu tốt hơn cáp gắn trực tiếp (DAC) truyền thống.

Ưu thế và giới hạn kỹ thuật khi triển khai AEC

Khả năng kéo dài đường truyền đồng: nhờ DSP ở cả hai đầu, AEC vượt trội về khoảng cách so với cáp đồng truyền thống; bản dài nhất của Credo đạt 7 m.

Độ tin cậy và tính ổn định: AEC được đánh giá giảm nguy cơ link flap so với quang; theo Zacks, độ tin cậy cao hơn 100 lần so với giải pháp quang học laser.

Độ toàn vẹn tín hiệu: tốt hơn DAC truyền thống theo Zacks, phù hợp với cụm GPU dày đặc trong phạm vi một giá đỡ.

Chi phí minh bạch: mức giá 300-500 USD mỗi sợi giúp các nhà vận hành có lựa chọn thay thế so với cáp quang cho các kết nối ở tầm ngắn - trung.

Giới hạn chiều dài: AEC đạt tối đa 7 m; trong trung tâm dữ liệu, nhiều kết nối GPU hiện vẫn sử dụng cáp quang.

So sánh AEC, DAC và cáp quang: dùng loại nào cho rack AI?

Giải pháp Thành phần/Chế độ Điểm mạnh theo nguồn Lưu ý theo nguồn AEC (Credo) Cáp đồng với DSP ở hai đầu Độ tin cậy cao hơn 100 lần so với quang; độ toàn vẹn tín hiệu tốt hơn DAC; dài hơn đồng truyền thống; giá 300-500 USD; bản dài nhất 7 m Giải pháp thay thế cho quang ở nhiều trường hợp trong cụm GPU; chiều dài hữu hạn DAC truyền thống Cáp gắn trực tiếp (không nêu DSP) - Độ toàn vẹn tín hiệu kém hơn AEC theo Zacks Cáp quang Giải pháp quang học laser Được dùng nhiều cho kết nối GPU Dễ phát sinh link flap; độ tin cậy thấp hơn AEC theo Zacks

Credo trong chuỗi giá trị AI: vị thế và đòn bẩy tăng trưởng

Credo, do nhóm cựu kỹ sư Marvell thành lập năm 2008, bước ngoặt khi Tesla tìm đến năm 2017 để hỗ trợ siêu máy tính AI Dojo với yêu cầu băng thông vượt chuẩn thời điểm đó. Khi làn sóng AI bùng nổ từ 2023, AEC trở thành mảnh ghép hạ tầng thiết yếu trong các dự án của OpenAI, Nvidia và nhiều tập đoàn.

Ở góc độ tài chính, trong năm tài chính 2025 (kết thúc đầu tháng 5), doanh thu Credo tăng gấp đôi lên 436,8 triệu USD. Cổ phiếu công ty đã tăng hơn gấp đôi trong năm, đạt 143,61 USD, vốn hóa tiến gần 25 tỷ USD. JPMorgan Chase dự đoán Credo có thể duy trì tăng trưởng doanh thu hàng năm ít nhất 50% đến 2028. Nhà phân tích Jordan Klein (Mizuho) đánh giá đây là “một trong những câu chuyện AI hay nhất” và “đang ngày càng tốt hơn”.

Đội ngũ phụ trách AEC của Credo gồm Hal Hawthorne, Don Barnetson, Ameet Suri và Ryan Cai. Ảnh: Corey Bentley/Credo

Tương lai gần: mật độ GPU tăng, cơ hội AEC nhân bội

Nvidia dự kiến tăng gấp đôi GPU mỗi giá đỡ vào năm tới và xa hơn là giá đỡ Kyber 572 GPU. Cùng với các trung tâm dữ liệu công suất gigawatt mà những ông lớn như Meta đang triển khai, nhu cầu cáp trong rack và giữa thiết bị sẽ tiếp tục leo thang. Theo Alan Weckel, cơ hội của Credo có thể đạt đến 9 cáp mỗi máy, cho thấy vai trò của AEC trong việc mở rộng cụm đào tạo AI hiệu năng cao.

Ở tầm chiến lược, Credo kỳ vọng tận dụng lợi thế AEC để mở rộng danh mục sản phẩm. “Chúng tôi đang có nhu cầu thị trường lớn chưa từng thấy... Nhu cầu từ các cụm AI đang vô hạn”, CEO Bill Brennan nói. Trong bối cảnh nhiều kết nối GPU hiện vẫn dựa vào cáp quang, AEC nhiều khả năng sẽ đồng hành như một trụ cột kết nối ở phạm vi ngắn-trung trong giá đỡ và nội cụm, nơi độ tin cậy và độ toàn vẹn tín hiệu là tối quan trọng.