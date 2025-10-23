Giải mã giá iPhone 17 series: Pro Max đội giá, Air giảm Sau 1 tháng mở bán VN/A, iPhone 17 Pro Max khan hàng và bị bán cao hơn niêm yết; iPhone Air giảm dưới giá hãng, trong khi iPhone 17 thường giữ giá ổn định.

Sau tròn một tháng iPhone 17 series được bán chính hãng tại Việt Nam, thị trường ghi nhận bức tranh giá phân hóa rõ rệt: iPhone 17 Pro Max khan hàng và thường bị bán cao hơn giá niêm yết; iPhone 17 Pro phần lớn giữ quanh mức niêm yết nhưng màu bạc tăng giá; iPhone Air giảm dưới giá hãng; còn iPhone 17 bản thường ổn định. Dữ liệu dưới đây tổng hợp theo các bảng giá cập nhật ngày 17/10–17/10/2025 từ hệ thống phân phối chính hãng.

Cơ chế chênh lệch giá: khi hàng sẵn trở thành “phí khan hiếm”

Ở phân khúc cao cấp nhất, iPhone 17 Pro Max là sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu và là nơi chênh lệch giá thể hiện rõ. Theo khảo sát: các cửa hàng bán đúng giá niêm yết đa số ở trạng thái “hàng sắp về”, “đặt cọc trước” hoặc “tạm hết hàng”. Ngược lại, các cửa hàng có sẵn hàng thường niêm yết cao hơn mức của hãng.

Ví dụ, iPhone 17 Pro Max 256GB có giá niêm yết 37,99 triệu đồng nhưng nhiều nơi có hàng sẵn bán từ 38,59 triệu đồng. Đáng chú ý, bản màu bạc của 256GB được đẩy giá lên tới 43,69 triệu đồng, cao hơn tối đa khoảng 5,7 triệu đồng so với niêm yết. Các bản 512GB, 1TB và 2TB cũng ghi nhận biến động tương tự.

Giá iPhone 17 Pro Max VN/A mới nhất đang cao hơn giá niêm yết (Ảnh: Mashable).

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại cửa hàng (VND) iPhone 17 Pro Max 256GB VN/A 37.999.000 38.590.000 – 43.690.000 iPhone 17 Pro Max 512GB VN/A 44.499.000 43.090.000 – 48.990.000 iPhone 17 Pro Max 1TB VN/A 50.999.000 51.299.000 – 53.999.000 iPhone 17 Pro Max 2TB VN/A 63.999.000 59.990.000 – 64.490.000

Lưu ý: Mức giá bán trên đây chỉ mang tính tham khảo, thực tế tại các cửa hàng có thể khác biệt do các chính sách bán hàng.

Mẫu Pro và “yếu tố màu sắc”: bạc thành điểm nóng giá

Dù có nhiều cải tiến, iPhone 17 Pro với màn hình nhỏ hơn không được ưa chuộng bằng Pro Max. Nhiều điểm bán chính hãng vẫn “tạm hết hàng”, song đa phần các phiên bản tại cửa hàng giữ thấp hơn hoặc sát niêm yết, ngoại trừ màu bạc tăng giá từ 1–3 triệu đồng.

Trường hợp đáng chú ý là iPhone 17 Pro 1TB: giá niêm yết 47,99 triệu đồng nhưng một số đại lý bán tới 51,99 triệu đồng, cao hơn 3 triệu đồng. Điều này cho thấy màu sắc có thể trở thành biến số giá quan trọng, tương tự cách phiên bản màu bạc của Pro Max tăng mạnh.

Giá iPhone 17 Pro VN/A mới nhất vẫn ổn định, trừ màu bạc (Ảnh: Bloomberg).

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá hiện tại (VND) iPhone 17 Pro 256GB VN/A 34.999.000 34.190.000 – 36.290.000 iPhone 17 Pro 512GB VN/A 41.499.000 41.290.000 – 42.390.000 iPhone 17 Pro 1TB VN/A 47.999.000 47.790.000 – 51.990.000

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo.

iPhone Air: thiết kế mới nhưng ưu tiên thực dụng kéo giá xuống

Trái chiều với nhóm Pro, iPhone Air VN/A đang được bán dưới niêm yết tại hầu hết đơn vị phân phối. Nguyên nhân được ghi nhận là người dùng phải đánh đổi nhiều: chỉ một camera chính, thời lượng pin ở mức trung bình trong khi giá bán cao. Đây là các yếu tố khiến sản phẩm kém hấp dẫn hơn, không chỉ tại Việt Nam.

Tại thị trường VN/A, mức giảm phổ biến từ 500.000 đến 2.000.000 đồng tùy phiên bản. Ví dụ, bản 1TB niêm yết 44,99 triệu đồng nhưng một số nơi bán còn 42,99 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng. Khác với nhóm Pro, iPhone Air hiện sẵn hàng rộng rãi.

iPhone Air không được người dùng ưa chuộng, hiện đang ở dưới mức giá niêm yết (Ảnh: IFix)

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại cửa hàng (VND) iPhone Air 256GB VN/A 31.999.000 28.790.000 – 31.499.000 iPhone Air 512GB VN/A 38.499.000 37.490.000 – 38.490.000 iPhone Air 1TB VN/A 44.999.000 42.990.000 – 44.490.000

Lưu ý: Giá trên đây chỉ mang tính tham khảo.

iPhone 17 bản thường: vùng giá “ổn định” quanh niêm yết

Khác với các phiên bản còn lại, iPhone 17 bản thường giữ giá ổn định ở tất cả phiên bản bộ nhớ, chênh lệch rất ít quanh mức niêm yết. Lưu ý, màu tím oải hương thường “tạm hết hàng” trong khi các màu khác vẫn sẵn cho người mua.

iPhone 17 bản thường có giá bán ổn định ở mức niêm yết (Ảnh: The Verge).

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại cửa hàng (VND) iPhone 17 256GB VN/A 24.999.000 24.999.000 iPhone 17 512GB VN/A 31.499.000 31.490.000 – 31.690.000

Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính tham khảo.

Tác động đến quyết định mua: chọn “sớm”, “đủ dùng” hay “tối ưu giá”

Ưu tiên sở hữu sớm iPhone 17 Pro Max: người mua có thể phải trả chênh so với niêm yết (ví dụ bản 256GB màu bạc chênh tối đa khoảng 5,7 triệu đồng). Các mức chênh khác nhau tùy dung lượng và màu sắc.

Cân bằng hiệu năng và chi phí với iPhone 17 Pro: phần lớn phiên bản đang ở mức xung quanh hoặc dưới niêm yết, trừ màu bạc có thể cao hơn 1–3 triệu đồng.

Tối ưu giá với iPhone Air: mức bán thực tế thấp hơn niêm yết 500.000 – 2.000.000 đồng, nguồn hàng sẵn giúp mua ngay không chờ đợi.

Giữ mức chi tiêu “an toàn” với iPhone 17 bản thường: giá ổn định; một số màu (tím oải hương) có thể thiếu hàng, cần kiểm tra thực tế tại cửa hàng.

Ghi nhận sau một tháng và những điểm trái chiều

Sau 1 tháng mở bán, iPhone 17 series vẫn giữ sức hút mạnh với người dùng, đặc biệt ở iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, có hai diễn biến trái với dự đoán phổ biến ban đầu: màu cam tưởng chừng là màu “hot” lại kém hút hơn màu bạc; và iPhone Air không đạt sức hút như kỳ vọng. Những dữ kiện giá và tình trạng hàng nêu trên phản ánh rõ mức độ quan tâm của thị trường đối với từng model, từng tùy chọn màu và dung lượng.