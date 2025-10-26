Giải mã giải pháp bảo mật AI của FPT: Ngăn chặn 80% sự cố Tại Công ước Hà Nội, FPT trình diễn hệ sinh thái an ninh mạng ứng dụng AI, từ nền tảng NightWolf SecureOne đến chip phần cứng, giúp tăng tốc xử lý và phòng thủ chủ động.

Bối cảnh an ninh mạng toàn cầu và vai trò của Việt Nam

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, việc ký kết Công ước Hà Nội của Liên Hợp Quốc đã đánh dấu một cột mốc lịch sử, lần đầu tiên một điều ước toàn cầu về an ninh mạng được ký tại Việt Nam. Sự kiện không chỉ khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam mà còn mở ra một kỷ nguyên mới trong hợp tác quốc tế. Giữa bối cảnh đó, các giải pháp công nghệ nội địa như hệ sinh thái bảo mật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Tập đoàn FPT đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (thứ hai từ trái) và Phó Tổng thống Ecuador María José Pinto (trái) nghe đại diện FPT giới thiệu nền tảng bảo mật ứng dụng AI. Ảnh: FPT

Hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện ứng dụng AI

FPT đã giới thiệu một hệ sinh thái sản phẩm bảo mật đa dạng, ứng dụng sâu rộng AI để chuyển đổi phương thức phòng thủ từ bị động sang chủ động. Các giải pháp này không chỉ tập trung vào phần mềm mà còn cả phần cứng, tạo ra một lá chắn bảo vệ nhiều lớp cho các tổ chức và quốc gia.

NightWolf SecureOne: Giám sát tài sản số không ngừng nghỉ

Trọng tâm của hệ sinh thái là NightWolf SecureOne, một nền tảng được thiết kế để giám sát liên tục các tài sản số của một tổ chức. Bằng cách sử dụng AI, hệ thống có thể tự động rà soát, phát hiện các lỗ hổng và những hoạt động bất thường trên toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin, từ đó đưa ra cảnh báo sớm trước khi các mối đe dọa có thể leo thang thành sự cố nghiêm trọng.

Nền tảng phòng thủ chủ động: Phát hiện 80% nguy cơ tiềm ẩn

Một trong những công nghệ nổi bật nhất là nền tảng giám sát an ninh có khả năng phát hiện và ngăn chặn tới 80% sự cố tiềm ẩn. Thay vì chờ đợi các cuộc tấn công xảy ra, nền tảng này sử dụng AI để phân tích hành vi người dùng và hệ thống theo thời gian thực. Bất kỳ sai lệch nào so với trạng thái hoạt động bình thường đều được đánh dấu, cho phép đội ngũ an ninh can thiệp kịp thời. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro và thiệt hại.

Nền tảng giám sát an ninh ứng dụng AI được triển khai trong một số dự án quốc gia. Ảnh: FPT

FPT Access Control System: Bảo mật từ cấp độ phần cứng

Không chỉ dừng lại ở phần mềm, FPT còn phát triển các giải pháp phần cứng như dòng chip FPT Access Control System (FAS). Con chip này được tích hợp trong các máy xác thực Căn cước công dân và thiết bị di động, đóng vai trò then chốt trong việc quản lý truy cập và đảm bảo an ninh dân dụng. Việc làm chủ công nghệ chip giúp Việt Nam tự chủ hơn trong các hệ thống an ninh quan trọng.

Sức mạnh từ tự động hóa và các tiêu chuẩn quốc tế

Lợi ích chính mà các giải pháp của FPT mang lại là khả năng tự động hóa cao. Theo FPT, việc ứng dụng AI giúp tăng tốc độ xử lý sự cố bảo mật lên tới 400%, một con số ấn tượng cho thấy hiệu quả vượt trội so với các phương pháp thủ công. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng diễn ra với tốc độ và quy mô ngày càng lớn.

Để khẳng định chất lượng và độ tin cậy, hệ thống quản trị bảo mật của FPT đã đạt được hàng loạt chứng nhận quốc tế uy tín như ISO/IEC 27001:2022, PCI DSS, và SOC 2 Type 2. Đặc biệt, các trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) của tập đoàn còn đạt chứng nhận CREST, một trong những tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới.

Đông đảo khách quốc tế tham quan gian hàng FPT tại triển lãm công nghệ trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: FPT

Định hướng chiến lược và vai trò trong an ninh quốc gia

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, nhấn mạnh rằng an toàn an ninh mạng là vấn đề sống còn của mọi tổ chức và quốc gia trong kỷ nguyên số. Ông khẳng định FPT xác định nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ an ninh mạng quốc gia, đồng thời đề cao mô hình hợp tác công – tư như một sức mạnh để bảo vệ chủ quyền số của Việt Nam.

Bên cạnh việc phát triển công nghệ, FPT cũng chú trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trường Đại học FPT là một trong số ít cơ sở tại Việt Nam có chương trình đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt chuyên gia cho ngành.