Giải mã HONOR Robot Phone: cánh tay camera gimbal tự động HONOR giới thiệu Robot Phone dưới dạng video CGI với cánh tay camera gimbal có thể bung ra, lật lên và tự xoay khung hình. Hãng định vị thiết bị như một “bạn đồng hành” nhờ AI và hứa hẹn chia sẻ thêm tại MWC.

HONOR đã bất ngờ hé lộ Robot Phone trong phần “One more thing...” của sự kiện ra mắt bộ đôi flagship Magic 8 ngày 15/10. Đây là một concept smartphone với cánh tay camera tích hợp cơ chế gimbal, có thể tự động bung ra khỏi thân máy, cho phép camera chính lật lên để selfie và xoay linh hoạt nhằm ghi hình ở nhiều góc độ. Hiện Robot Phone mới chỉ xuất hiện qua video đồ họa (CGI), chưa có phần cứng thực tế; HONOR cho biết sẽ tiết lộ thêm thông tin và có thể trưng bày nguyên mẫu tại Mobile World Congress (MWC) vào mùa xuân năm sau.

Cánh tay gimbal tự động: khác gì một cụm camera truyền thống?

Qua video, Robot Phone cho thấy thân máy khá dày với cụm camera lớn chia làm hai phần. Điểm nhấn là một cánh tay camera có thể bật ra từ cụm này, cho phép camera chính lật lên và xoay theo nhiều hướng. Cách tiếp cận gợi nhớ đến chiếc Asus Zenfone 6 (2019) với mô-đun lật, nhưng được đẩy xa hơn nhờ khả năng tự di chuyển theo ý muốn, trông khá giống cơ chế gimbal mini trên DJI Osmo Pocket.

Concept Robot Phone có một cánh tay camera có thể bung ra, cho phép camera chính lật lên

Việc cánh tay gimbal nhô ra khỏi thân máy, xoay và lật camera chính giúp mở rộng kịch bản sử dụng: từ selfie bằng cảm biến chính cho tới quay chụp ở những góc khó. Theo mô tả, cụm này có thể tự xoay chuyển để ghi hình đa hướng, hứa hẹn mang lại khung hình ổn định và sáng tạo hơn so với mô-đun tĩnh.

Cánh tay trông rất giống với chiếc gimbal mini trên DJI Osmo Pocket

AI và tham vọng biến điện thoại thành “bạn đồng hành”

HONOR không dừng lại ở cải tiến cơ học. Hãng mô tả Robot Phone như một người bạn đồng hành giàu cảm xúc, có khả năng cảm nhận, thích ứng và tự phát triển nhờ AI. Trong video quảng bá, camera có thể tự động căn chỉnh khung hình, dỗ dành trẻ em hay ngắm sao một cách sống động. Theo thông điệp của HONOR, Robot Phone hướng tới việc làm phong phú cuộc sống người dùng bằng “tình yêu, niềm vui và sự khôn ngoan”.

Những năng lực được gợi mở qua video

Tự động bung cánh tay và xoay camera để lấy khung hình phù hợp.

Camera chính có thể lật lên phục vụ selfie.

Tự căn chỉnh khung hình theo ngữ cảnh.

Tương tác “giàu cảm xúc” như dỗ dành trẻ nhỏ hoặc hướng tầm nhìn lên bầu trời sao.

Robot Phone, một concept smartphone độc đáo với cánh tay camera gimbal

Lợi ích thuyết phục từ cách tiếp cận gimbal tích hợp

Dựa trên những gì được trình diễn, có thể thấy một số lợi ích nổi bật:

Khung hình linh hoạt: cánh tay gimbal cho phép quay chụp ở nhiều góc độ mà không cần cầm máy theo cách bất tiện.

Chất lượng selfie: việc lật camera chính lên giúp tận dụng cảm biến chính cho ảnh tự sướng.

Tự động hóa: khả năng tự xoay, tự căn khung và tương tác theo ngữ cảnh giảm thao tác thủ công của người dùng.

Những điều còn bỏ ngỏ và thách thức triển khai

Hiện tại, Robot Phone chỉ xuất hiện dưới dạng video CGI, chưa có phần cứng thực tế. Điều này đồng nghĩa các chi tiết về cơ cấu, độ bền, kích thước, trọng lượng hay thời lượng vận hành của cánh tay gimbal chưa được công bố. HONOR cho biết sẽ chia sẻ thêm thông tin và có thể trưng bày một nguyên mẫu tại MWC vào mùa xuân năm sau.

So sánh cách tiếp cận: từ mô-đun lật đến gimbal tự động

So với Asus Zenfone 6, vốn dùng mô-đun camera lật để dùng chung cảm biến cho cả trước và sau, Robot Phone mở rộng ý tưởng khi cánh tay có thể tự di chuyển theo ý muốn. So với DJI Osmo Pocket, một thiết bị gimbal mini độc lập, Robot Phone tích hợp cơ chế tương tự ngay trong điện thoại. Như vậy, Robot Phone kết hợp lợi thế “một thiết bị, nhiều vai trò”, trong khi vẫn giữ được tính linh hoạt đặc trưng của gimbal.

Tổng hợp thông tin đã công bố

Hạng mục Thông tin Tên concept Robot Phone Hãng HONOR Hình thức xuất hiện Video đồ họa (CGI), chưa có phần cứng thực tế Thời điểm công bố 15/10, trong phần “One more thing...” tại sự kiện ra mắt Magic 8 Điểm nhấn Cánh tay camera gimbal bung ra khỏi thân máy, camera chính lật lên và tự xoay để quay chụp ở nhiều góc Định vị Hướng tới vai trò “bạn đồng hành” giàu cảm xúc nhờ AI Kế hoạch tiếp theo HONOR sẽ tiết lộ thêm, có thể trưng bày nguyên mẫu tại MWC vào mùa xuân năm sau

Triển vọng và câu hỏi then chốt

Robot Phone cho thấy một góc nhìn mới về nhiếp ảnh di động: tích hợp cánh tay gimbal tự động và AI định hướng trải nghiệm. Dù vậy, cho tới khi có nguyên mẫu thực tế, các câu hỏi về chi tiết kỹ thuật và trải nghiệm sử dụng thực vẫn còn mở. Những gì HONOR đã hé lộ đủ để định hình kỳ vọng, nhưng cần chờ các bước tiếp theo tại MWC để đánh giá đầy đủ hơn.