Giải mã Lenovo Yoga AIO 32i: 32 inch 4K, RTX 4050 Phân tích chuyên sâu Lenovo Yoga AIO 32i: AIO 32 inch 4K dùng Core Ultra 7 200V, RTX 4050, sạc không dây 15W, Wi‑Fi 7, One Cable Link; đối chiếu HP OmniStudio X và iMac M4.

Lenovo Yoga AIO 32i là mẫu máy tính để bàn tất cả trong một hướng tới không gian làm việc sáng tạo: thiết kế gọn gàng, màn hình 31,5 inch 4K sắc nét, GPU rời Nvidia GeForce RTX 4050 (tùy cấu hình) và loạt tiện ích như sạc không dây 15W trong chân đế, Wi‑Fi 7, Thunderbolt 4. Bài viết phân tích cấu trúc phần cứng dựa trên nền tảng Intel Core Ultra 200V, hiệu năng thực tế, ưu/nhược điểm triển khai, so sánh đối đầu với HP OmniStudio X và Apple iMac M4 2024.

Lenovo Yoga AIO 32i7

Yoga AIO 32i giải quyết bài toán nào trong văn phòng sáng tạo

Trong bối cảnh không gian làm việc đề cao sự tối giản và hiệu quả, một AIO 32 inch 4K như Yoga AIO 32i giúp gom gọn dây dợ, giảm phụ kiện rời và cung cấp màn hình lớn đủ cho đa nhiệm, xem trước video 4K hay bảng tính cỡ lớn. Chân đế tích hợp sạc không dây 15W giúp quy trình làm việc hằng ngày thuận tiện hơn. Thiết lập One Cable Link biến hệ thống thành một trạm nối lai khi cần, phục vụ tốt mô hình làm việc linh hoạt.

Bên trong hệ AIO 32 inch: phần cứng laptop trong khung desktop

Yoga AIO 32i sử dụng CPU Intel Core Ultra dòng 200V (thuộc thế hệ Lunar Lake) vốn là chip cấp laptop, với hai lựa chọn: Core Ultra 7 256V (iGPU Intel Arc 140V) hoặc Core Ultra 7 258V (kèm GPU rời Nvidia GeForce RTX 4050). Bộ nhớ LPDDR5X 16 GB hoặc 32 GB và SSD M.2 1 TB là cấu hình lưu trữ/nhớ đi kèm.

Kết nối có dây và không dây gồm Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, USB‑C 10Gbps, hai USB‑A 2.0, HDMI 2.1 xuất thêm màn hình 4K/60Hz. Webcam 5 MP có công tắc riêng tư vật lý, loa Harman Kardon tích hợp. Màn hình 31,5 inch 4K IPS tần số 60 Hz, không cảm ứng; chân đế cho phép nghiêng 20 độ nhưng không hỗ trợ nâng hạ độ cao. Các cổng đặt phía sau, không có cổng mặt trước.

Hạng mục Giá trị Phân loại All‑in‑one (tất cả trong một) CPU Intel Core Ultra 7 256V hoặc 258V (dòng 200V) GPU Intel Arc 140V (cấu hình cơ bản) hoặc Nvidia GeForce RTX 4050 RAM 16 GB hoặc 32 GB LPDDR5X Lưu trữ SSD M.2 1 TB (ổ khởi động) Màn hình IPS 31,5 inch, 3840 x 2160, 60 Hz, không cảm ứng Không dây Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 Cổng Thunderbolt 4; USB‑C 10Gbps; 2 x USB‑A 2.0; HDMI 2.1 (4K/60Hz) Webcam 5 MP, công tắc riêng tư vật lý Âm thanh Loa Harman Kardon tích hợp Sạc không dây 15W tích hợp trong chân đế Điều chỉnh Nghiêng 20 độ, không có điều chỉnh độ cao Hệ điều hành Windows 11 Home

Lenovo Yoga AIO 32i5

Hiệu năng thực tế: năng suất, sáng tạo và đồ họa

Năng suất và sáng tạo nội dung

Trong các tác vụ văn phòng và sáng tạo thường ngày (bảng tính mô phỏng, chỉnh sửa Photoshop, xem trước video 4K), Yoga AIO 32i theo kịp các đối thủ 32 inch. So với HP OmniStudio X 32 inch, mẫu máy này chậm hơn ở tải đa lõi; bài chuyển mã video HandBrake mất lâu hơn gần 3 phút. Apple iMac M4 2024 vượt trội trên nhiều bài kiểm thử nó có thể chạy, nhất là Geekbench và Photoshop.

Đồ họa và khả năng chơi game

GPU RTX 4050 không nhắm tới chơi game nặng, nhưng đủ cho công việc đồ họa sáng tạo. Ở các bài kiểm tra đồ họa, Yoga AIO 32i ngang ngửa cấu hình RTX 4050 của đối thủ AIO từ HP. Với game hiện tại, hệ thống có thể chơi ở thiết lập trung bình‑thấp, độ phân giải 1080p, phù hợp vai trò máy gia đình đa năng.

Chất lượng hiển thị 4K

Màn hình 4K của Yoga AIO 32i thể hiện màu sắc sống động, cạnh tranh với iMac ở hầu hết dải màu trừ DCI‑P3. Độ sáng đo được nhỉnh hơn iMac; tuy nhiên HP OmniStudio X vượt trội về cường độ sáng thuần (nits). Trong nhóm AIO Windows, đây là một trong những màn hình nổi bật hiện nay.

Ưu điểm và những đánh đổi kỹ thuật

Ưu điểm: thiết kế gọn gàng; màn hình 4K 31,5 inch tươi sáng; sạc không dây 15W tích hợp; hiệu năng tốt cho đa nhiệm, sáng tạo; Wi‑Fi 7, Thunderbolt 4; One Cable Link linh hoạt.

Hạn chế: không có cổng mặt trước; bàn phím và chuột đi kèm ở mức cơ bản; không có điều chỉnh độ cao; khả năng nâng cấp hạn chế (CPU gắn liền, RAM/lưu trữ không nâng cấp theo cách thông thường; thực tế người dùng sẽ mở rộng bằng ổ ngoài; có thể thay thế chứ không bổ sung ổ M.2).

Đối chiếu với HP OmniStudio X, iMac M4 và các đối thủ

Trong nhóm so sánh thử nghiệm gồm HP OmniStudio X (giá thử nghiệm $2.728,99), Lenovo Yoga AIO 9i Gen 8 ($1.799,99), Apple iMac M4 2024 ($2.299) và Dell 24 All‑in‑One (EC24250) ($1.008,99), Yoga AIO 32i cho hiệu năng tổng thể tốt ở tác vụ hàng ngày. Dù vậy, HP OmniStudio X vẫn giữ danh hiệu Lựa chọn của Biên tập viên ở phân khúc cao cấp, và nhanh hơn ở đa lõi/HandBrake. iMac M4 2024 dẫn đầu trên những bài kiểm tra nó chạy được (Geekbench, Photoshop). So với Dell 24 AIO dùng CPU dòng U, Yoga AIO 32i vượt trội rõ rệt.

Về giá, Yoga AIO 32i bắt đầu từ $2.099,99; cấu hình thử nghiệm $2.809,99 và từng có giá bán $2.389,99 tại thời điểm công bố. Hai cấu hình chủ đạo gồm mẫu Core Ultra 7 256V (iGPU Arc 140V, RAM 16 GB, SSD 1 TB) và mẫu Core Ultra 7 258V (RAM 32 GB, SSD 1 TB, RTX 4050).

Lenovo Yoga AIO 32i1

Nhìn về tương lai và đối tượng phù hợp

Yoga AIO 32i không định nghĩa lại dòng AIO, nhưng kết hợp giữa thiết kế tinh gọn, GPU rời và tiện ích như sạc không dây cho thấy định hướng tập trung trải nghiệm làm việc hiện đại. Với Intel Core Ultra 7 thuộc dòng 200V và hỗ trợ Copilot+ AI theo mô tả trong tài liệu, hệ thống phù hợp nhóm người dùng văn phòng sáng tạo, gia đình cần máy đa năng màn lớn, hoặc studio nhỏ muốn một thiết bị “cắm là dùng”. Những ai yêu cầu khả năng nâng cấp linh kiện, cổng trước tiện thao tác, hay độ sáng đỉnh cao hơn có thể cân nhắc HP OmniStudio X. Nếu ưu tiên hiệu năng ứng dụng tối ưu cho hệ sinh thái macOS, iMac M4 2024 vẫn là đối trọng mạnh.

Tổng quan, Yoga AIO 32i đạt được những yếu tố cốt lõi của một AIO cao cấp chạy Windows: thiết kế đẹp, màn hình 4K chất lượng, hiệu năng đủ cho cả công việc ban ngày và giải trí nhẹ vào buổi tối, cùng mức giá có thể cạnh tranh hơn khi có chương trình giảm giá.