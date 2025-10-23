Giải mã Meta Superintelligence Labs và 'siêu trí tuệ cá nhân' Meta cắt 600 nhân sự tại Meta Superintelligence Labs sau bốn tháng nhằm thu gọn bộ máy, tăng tốc quyết định; động thái diễn ra khi Meta tái cấu trúc AI với FAIR và nhóm TBD.

Meta đã cắt giảm hơn 600 nhân sự tại Meta Superintelligence Labs, bộ phận thành lập từ tháng 6 với tham vọng phát triển “siêu trí tuệ cá nhân”. Động thái được Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta phụ trách phòng thí nghiệm này, lý giải là để rút ngắn quá trình bàn bạc và tăng trách nhiệm cá nhân, trong bối cảnh Meta tinh chỉnh lại toàn bộ cấu trúc AI, quy tụ các nhóm sản phẩm, nghiên cứu, hạ tầng, FAIR do giáo sư Yann LeCun đứng đầu và nhóm TBD phát triển mô hình thế hệ tiếp theo.

Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta và là người phụ trách Meta Superintelligence Labs. Ảnh: TED

Bài toán tổ chức AI ở quy mô Meta

Theo thông tin gửi nhân viên ngày 22/10, Alexandr Wang nhấn mạnh việc thu gọn giúp ra quyết định nhanh và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của từng cá nhân: “Bằng cách giảm quy mô nhóm, chúng ta sẽ không cần quá nhiều cuộc thảo luận trước khi ra quyết định. Mỗi người sẽ có trách nhiệm hơn, có phạm vi, tác động lớn hơn”. Trước đó, Meta đã đầu tư mạnh cho phòng thí nghiệm này, chi hàng trăm triệu USD để tuyển kỹ sư và nhà nghiên cứu từ OpenAI, Google DeepMind, Apple và các startup AI. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bộ phận mới cũng đi kèm xung đột nhiệm vụ và thay đổi liên tục, khiến một số người căng thẳng và nghỉ việc sớm.

Yếu tố Thông tin then chốt Thời điểm thành lập Tháng 6 Nhân sự bị cắt giảm Hơn 600 người Lãnh đạo Alexandr Wang (Giám đốc AI của Meta) Mục tiêu Phát triển “siêu trí tuệ cá nhân” Liên kết tổ chức Sản phẩm, nghiên cứu, hạ tầng, FAIR (Yann LeCun), nhóm TBD Chiêu mộ nhân tài Hàng trăm triệu USD, thu hút từ OpenAI, Google DeepMind, Apple và các startup AI Thời điểm thông báo 22/10 (theo Business Insider)

Thu gọn để tăng tốc: thông điệp từ ngày 22/10

Lập luận “tăng tốc quyết định” và “mở rộng phạm vi tác động” cho thấy một hướng vận hành kiểu tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian. Về nguyên tắc, mô hình này thường nhắm tới hai mục tiêu: tối ưu tốc độ lặp thử nghiệm và nâng cao quyền sở hữu sản phẩm ở từng cá nhân/nhóm. Với một phòng thí nghiệm mới, nhiều mối liên kết chồng chéo, việc tái cân bằng quy mô là cách Meta điều chỉnh nhịp độ triển khai để khớp với chiến lược AI tổng thể đang được tinh chỉnh.

Lợi ích kỳ vọng khi dồn lực vào một “siêu nhóm”

Tốc độ quyết định cao hơn: như thông điệp của lãnh đạo, ít cuộc họp và thủ tục hơn giúp rút ngắn chu kỳ ra quyết định.

Trách nhiệm rõ ràng: mỗi người có “phạm vi, tác động lớn hơn”, phù hợp với mục tiêu tăng quyền sở hữu công việc.

Điều phối nguồn lực: Meta đang quy tụ sản phẩm, nghiên cứu, hạ tầng cùng FAIR và nhóm TBD, tạo điều kiện phân bổ tài nguyên theo ưu tiên chiến lược.

Tập trung vào mục tiêu cốt lõi: tham vọng “siêu trí tuệ cá nhân” đòi hỏi sự tập trung cao độ về nhân lực và ngân sách.

Những điểm nghẽn và rủi ro triển khai

Thời điểm và quy mô cắt giảm bất thường: việc giảm hơn 600 người chỉ sau bốn tháng thành lập đặt ra câu hỏi về độ ổn định của cấu trúc mới.

Chồng chéo, thay đổi liên tục: theo phản ánh của một số nhân viên, nhiệm vụ trùng lặp và biến động nhiệm vụ gây căng thẳng và nghỉ việc sớm.

Rủi ro mất đà tuyển dụng: dù Meta chi hàng trăm triệu USD chiêu mộ nhân tài, đợt cắt giảm có thể ảnh hưởng tinh thần và kỳ vọng đội ngũ.

Tác động thị trường lao động: theo EY-Parthenon Americas, khi các công ty đặt AI làm trung tâm tăng trưởng, những mảng “kéo lùi doanh thu hoặc không cốt lõi” dễ bị loại bỏ; một phần việc cũng có thể bị AI thay thế.

Đặt cạnh các hướng tiếp cận trong hệ sinh thái AI của Meta

Hệ thống AI của Meta gồm nhiều lớp: FAIR (nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cơ bản) do Yann LeCun đứng đầu; nhóm TBD “ưu tú” phát triển các mô hình thế hệ tiếp theo; và Meta Superintelligence Labs theo đuổi mục tiêu “siêu trí tuệ cá nhân”. Cách bố trí này vừa có trục nghiên cứu cơ bản, vừa có trục triển khai mô hình mới, đồng thời duy trì cánh tay sản phẩm và hạ tầng.

Theo CNBC, sa thải trong lĩnh vực AI đang xuất hiện như một xu hướng mới, song không phản ánh toàn bộ câu chuyện. Các tập đoàn vẫn chạy đua nhân tài trong học máy, khoa học dữ liệu và an toàn AI. Nhà phân tích JP Gownder (Forrester) nhận định xu hướng cắt giảm đi cùng khả năng tiếp tục phát triển và thu hút nhân tài dưới nhiều hình thức (tuyển dụng, tiếp nhận hay hợp tác trong hệ sinh thái).

Tương lai gần: tái cấu trúc linh hoạt và tuyển dụng chọn lọc

Với Meta, quyết định thu gọn Meta Superintelligence Labs là một phần của quá trình tinh chỉnh cấu trúc AI rộng hơn. Sau các đợt cắt giảm, doanh nghiệp lớn thường mở các đợt tuyển dụng mới cho vị trí then chốt, phản ánh nhu cầu cân bằng giữa tối ưu chi phí, tốc độ triển khai và khả năng duy trì năng lực lõi. Trong bối cảnh đó, tham vọng “siêu trí tuệ cá nhân” vẫn đòi hỏi tập trung nguồn lực và điều phối nhịp nhàng với FAIR, nhóm TBD và khối sản phẩm – hạ tầng.

Góc nhìn tổng kết

Meta đang dịch chuyển từ mở rộng nhanh sang tối ưu hóa cấu trúc và tốc độ quyết định trong chương trình AI. Thu gọn quy mô Meta Superintelligence Labs có thể giúp tăng tốc vòng đời quyết định và làm rõ trách nhiệm, nhưng đi kèm thách thức về ổn định tổ chức, rủi ro chồng chéo nhiệm vụ và tác động đến động lực đội ngũ. Diễn biến thị trường – như ghi nhận của CNBC – cho thấy các đợt cắt giảm trong AI không loại trừ xu hướng tuyển dụng chọn lọc ở các năng lực khan hiếm. Bài toán của Meta vì thế nằm ở việc giữ nhịp đổi mới, phối hợp hiệu quả giữa nghiên cứu cơ bản, phát triển mô hình thế hệ mới và mục tiêu “siêu trí tuệ cá nhân”, trong khi vẫn bảo đảm kỷ luật vận hành.