Giải mã Nghị định 264 và Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia

Nghị định 264 đánh dấu lần đầu Việt Nam có khung pháp lý đầy đủ để hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ địa phương, với mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cơ chế mới cho phép góp vốn, mua cổ phần trong và ngoài nước, đồng đầu tư cùng các quỹ khác, thậm chí thành lập hoặc góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm mới. Theo Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, chính sách này thể hiện bước chuyển từ hỗ trợ sang trực tiếp đầu tư và chấp nhận rủi ro cùng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Kiến trúc vận hành: doanh nghiệp quỹ, đồng đầu tư và khả năng quỹ trong quỹ

Theo Nghị định 264, Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia hoạt động dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần; Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đại diện phần vốn nhà nước. Ở cấp tỉnh, quỹ do UBND quản lý và thành lập dưới hình thức doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp. Phạm vi hoạt động gồm góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước; đồng đầu tư với các quỹ; đồng thời có thể thành lập hoặc góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm mới. Cấu trúc này cho phép linh hoạt về công cụ và đối tác, tạo nền tảng để huy động thêm nguồn lực tư nhân.

Một điểm đáng chú ý là khả năng hình thành cấu trúc tương tự “quỹ trong quỹ” khi quỹ quốc gia được phép góp vốn vào các quỹ đầu tư mạo hiểm khác. Trên bình diện so sánh, Hàn Quốc vận hành mô hình quỹ mẹ do Korea Venture Investment Corp (KVIC) quản lý để phân tán rủi ro và dẫn dắt vốn tư nhân; đây là kinh nghiệm được giới chuyên gia tại Việt Nam đề cập như một hướng tham chiếu.

Thành tố Nội dung theo Nghị định 264 Hình thức pháp lý Quỹ quốc gia: công ty TNHH ≥ 2 thành viên hoặc công ty cổ phần; Quỹ địa phương: doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp Đại diện vốn nhà nước Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với quỹ quốc gia) Phạm vi đầu tư Góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp trong và ngoài nước; đồng đầu tư; thành lập hoặc góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm mới Chu kỳ đầu tư Tối đa 10 năm; dự án lưỡng dụng có thể tới 15 năm Cơ chế rủi ro Miễn trừ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân điều hành khi tổn thất do rủi ro khách quan

Cơ chế chấp nhận rủi ro: chu kỳ dài và “vùng an toàn” cho nhà quản lý

Đầu tư mạo hiểm đòi hỏi chấp nhận độ trễ và rủi ro cao. Nghị định 264 quy định chu kỳ đầu tư tối đa 10 năm, riêng dự án lưỡng dụng (dân sự và quốc phòng) có thể kéo dài 15 năm. Mốc thời gian này tương thích với thực tế cần nhiều vòng phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường của startup, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ có vòng đời R&D dài.

Song song, cơ chế miễn trừ trách nhiệm khi thiệt hại do rủi ro khách quan giúp nhà quản lý quỹ có “khung an toàn” để ra quyết định mạo hiểm một cách có kỷ luật. Đây là điều kiện quan trọng để thực thi đúng tinh thần “đầu tư mạo hiểm” thay vì chỉ chọn thương vụ an toàn.

Tác động kỳ vọng: kích hoạt thêm vốn tư nhân và lấp khoảng trống thị trường

Thị trường đầu tư mạo hiểm Việt Nam đạt đỉnh năm 2021 với hơn 1,4 tỷ USD, nhưng giảm ba năm gần đây; năm 2024 ghi nhận 398 triệu USD với 118 thương vụ. Khoảng 80% dòng vốn đến từ quỹ nước ngoài, chủ yếu ở Singapore; trong nước hiện có 38 quỹ với tổng quy mô dưới 500 triệu USD. Bối cảnh này cho thấy dư địa để vốn trong nước đóng vai trò lớn hơn thông qua cơ chế đồng đầu tư và góp vốn vào quỹ mới theo Nghị định 264.

Một thách thức then chốt là đầu ra thoái vốn. Theo ông Bùi Thành Đô (ThinkZone Ventures), các nhà đầu tư quốc tế e ngại vì thị trường Việt Nam có quá ít thương vụ thoái vốn; “nếu dòng tiền không ra được, thì cũng khó có thể vào”. Khi khung quỹ nhà nước tạo đồng đầu tư và kéo thêm quỹ tư nhân, việc thiết kế cơ chế thúc đẩy vòng đời đầu tư – thoái vốn sẽ quyết định sức hút thực tế của thị trường.

Nút thắt cấu trúc: thiên lệch vào IT và thiếu vắng công nghệ sâu

Theo BK Holdings, vốn đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam phần lớn chảy vào startup công nghệ thông tin, trong khi thiếu vắng robot, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, vật liệu mới. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp thực hiện “đổi mới sáng tạo đóng”, hoạt động R&D chủ yếu phục vụ nội bộ; một số tập đoàn nhập công nghệ, còn viện nghiên cứu trong nước khó chuyển giao để doanh nghiệp thương mại hóa. Điều này tạo khoảng trống mà quỹ nhà nước có thể “vừa kéo vừa đẩy” nhằm phát triển 11 nhóm công nghệ chiến lược đã được xác định.

Đối chiếu quốc tế: quỹ mẹ Hàn Quốc, đồng đầu tư Singapore, trọng điểm ngành ở Trung Quốc và Israel

Tại Hàn Quốc, quỹ mẹ KVIC sử dụng vốn nhà nước làm vốn mồi để đầu tư vào các quỹ con, qua đó phân tán rủi ro và huy động thêm nguồn lực tư nhân. Đến năm 2022, KVIC quản lý 6,8 tỷ USD, góp vốn vào 1.125 quỹ con, hình thành 31,2 tỷ USD dòng vốn cho hơn 9.000 doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hàn Quốc còn đầu tư 500 triệu USD vào 56 quỹ mạo hiểm toàn cầu kèm điều kiện tái đầu tư vào startup trong nước.

Singapore triển khai Startup SG theo hướng đồng đầu tư theo từng thương vụ. Ở giai đoạn đầu, tỷ trọng vốn nhà nước lớn, sau đó nhường chỗ dần cho vốn tư nhân ở các vòng sau để đảm bảo bền vững. Trong khi đó, Trung Quốc và Israel tập trung quỹ nhà nước vào lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, fintech, công nghệ giáo dục, công nghệ sinh học. Từ các trường hợp trên, chuyên gia lưu ý mỗi quốc gia cần điều chỉnh chính sách theo từng giai đoạn phát triển, “không thể sao chép mô hình”.

Triển vọng thực thi: vai trò dẫn dắt của Nhà nước và yêu cầu kỷ luật thị trường

Nghị định 264 được kỳ vọng tạo cú hích quan trọng cho hệ sinh thái, khi Nhà nước chuyển từ hỗ trợ sang đồng hành và chấp nhận rủi ro. Cơ chế pháp lý cho đồng đầu tư, chu kỳ dài và miễn trừ trách nhiệm giúp quỹ có khả năng theo đuổi các dự án đột phá, bao gồm cả lưỡng dụng. Tuy nhiên, để tác động lan tỏa, việc lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, cấu trúc hợp tác với quỹ tư nhân và tập trung vào chất lượng đầu ra (thoái vốn, thương mại hóa) sẽ là các điểm cần được quán triệt trong quá trình triển khai.

Trong tổng thể, Nghị định 264 mở ra hạ tầng thể chế để vốn mạo hiểm trong nước bổ sung cho nguồn vốn ngoại – vốn hiện chiếm khoảng 80%. Sự tham gia sâu hơn của Nhà nước với vai trò kiến tạo “vừa kéo vừa đẩy” có thể góp phần thu hẹp khoảng trống ở các công nghệ cốt lõi, đồng thời nâng cấp năng lực hấp thụ vốn của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.