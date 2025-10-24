Giải mã Nothing Ear (3): âm trầm đậm, Super Mic lỡ nhịp Phân tích Nothing Ear (3) với âm trầm đậm, pin 5,5 giờ khi bật khử ồn, xuyên âm tự nhiên. Super Mic trên vỏ sạc nhiều hạn chế và tương thích kém.

Nothing Ear (3) kế thừa công thức đã giúp dòng tai nghe của Nothing được chú ý: thiết kế không đổi nhiều, âm thanh dễ nghe, tính năng đủ dùng và mức giá phổ thông. Tuy vậy, thế hệ mới đồng thời cho thấy một bước rẽ về âm học thiên về dải trầm và một thử nghiệm tính năng Super Mic tích hợp vỏ sạc chưa đạt kỳ vọng.

Hộp sạc Nothing Ear (3) chuyển sang nửa dưới bằng kim loại, hứa hẹn bền bỉ hơn so với vỏ cũ dễ trầy xước.

Đổi hướng âm học: dải trầm giàu năng lượng thay cho chất âm trung tính

Khác với chất âm trung tính từng được khen ngợi ở thế hệ trước, Nothing Ear (3) sở hữu profile “giàu” năng lượng, đặc biệt ở dải thấp. Ngay cả khi tắt các chế độ tăng cường, EQ "Balanced" vẫn cho cảm nhận nhấn mạnh vào bass với những cú "boom" rõ rệt ở một số bài hát. Người dùng có thể dùng EQ tùy chỉnh trong Nothing X để hạ dải trầm (ví dụ giảm bass xuống -3) và nâng mid/treble theo gu, mang lại sự cân bằng hơn, nhưng xu hướng thiên bass cơ bản vẫn hiện hữu và khó loại bỏ hoàn toàn.

Cách tiếp cận này hướng đến số đông người dùng thích âm trầm nảy nở, dễ nghe. Với đa số, Ear (3) đáp ứng tốt; với người ưa chất âm trung tính, cần nhiều thời gian tinh chỉnh EQ để đạt được sự trong trẻo ở dải cao như mong muốn.

Ứng dụng Nothing X cung cấp EQ cơ bản và nâng cao, cho phép tùy biến sâu nhưng không thể thay đổi hoàn toàn thiên hướng âm trầm.

Thiết kế giữ nguyên triết lý, tinh chỉnh nhỏ cho cảm giác đeo

Phần cứng của Ear (3) gần như giữ nguyên thiết kế những thế hệ trước. Tai nghe có phần thân được cắt mỏng nhẹ, mang lại độ thoải mái nhỉnh hơn. Hộp sạc vẫn hơi cồng kềnh nhưng nửa dưới chuyển sang kim loại giúp hạn chế trầy xước theo thời gian so với bản cũ vốn dễ xuống cấp ở bề mặt.

Thân tai được cắt mỏng đôi chút giúp đeo thoải mái hơn, trong khi tổng thể thiết kế gần như không đổi.

Khử ồn dưới kỳ vọng, xuyên âm tự nhiên; pin giữ mức quen thuộc

Thời lượng pin của Ear (3) tương đồng thế hệ trước: khoảng 5,5 giờ cho mỗi lần nghe khi bật khử ồn chủ động (ANC) và xấp xỉ 22 giờ cùng hộp sạc, theo thử nghiệm thực tế phù hợp với công bố của nhà sản xuất. Về chất lượng chống ồn, Ear (3) vẫn chưa tạo đột phá. Trái lại, chế độ xuyên âm được đánh giá rất tự nhiên, đứng trong số những chế độ tốt nhất gần đây.

Super Mic: ý tưởng hay nhưng trải nghiệm và khả năng tương thích chưa chín

Tâm điểm mới năm nay là Super Mic: một microphone đặt trên hộp sạc kèm nút Talk để chuyển nguồn mic cuộc gọi từ tai nghe sang vỏ sạc, nhằm cải thiện chất lượng và khử nhiễu môi trường. Tuy nhiên, cách triển khai đặt ra nhiều câu hỏi thực dụng: người dùng vẫn phải đeo ít nhất một bên tai, đồng thời cầm hộp sạc đưa lên miệng khi gọi – một thao tác mà trong nhiều tình huống, dùng thẳng điện thoại có vẻ hợp lý hơn.

Ngoài cuộc gọi, nút Talk có thể kích hoạt trợ lý giọng nói (ví dụ Gemini), nhưng thao tác này sẽ bật sáng màn hình điện thoại và dễ kích hoạt nhầm khi hộp sạc nằm trong túi. Một tính năng khác dành cho Nothing Phone là nhấn giữ để gửi ghi chú thoại vào ứng dụng Essential Space, cùng chế độ "Walkie Talkie" chỉ mở mic khi đang giữ nút – hữu ích cho quyền riêng tư.

Trong thực tế, Super Mic gặp trở ngại tương thích và hiệu quả. Tính năng này không hoạt động với Google Voice. Trên Google Meet, sự khác biệt chất lượng âm chỉ ở mức "to hơn" chứ không rõ rệt; đáng chú ý là khi bật nhạc nền lớn, tai nghe tự thân lọc nhiễu tốt hơn, còn khi chuyển sang Super Mic, tiếng nhạc lại lọt vào nhiều hơn. Mục tiêu khử ồn từ vỏ sạc vì vậy chưa đạt như kỳ vọng.

Nơi Super Mic có thể tỏa sáng là làm mic rời cho quay video – nhưng hiện không hỗ trợ các ứng dụng camera mặc định. Trừ khi dùng một số ứng dụng quay bên thứ ba như Blackmagic, nút Talk chủ yếu chỉ gọi trợ lý giọng nói; các thử nghiệm trên Pixel, Samsung Galaxy, iPhone và Nothing Phone (3) xác nhận không thể dùng để ghi hình, và tính năng cũng chỉ hoạt động khi đang đeo ít nhất một tai nghe.

Super Mic trên hộp sạc có nút Talk, nhưng cách dùng, tương thích và hiệu quả khử nhiễu còn nhiều hạn chế.

So với thế hệ trước: nâng cấp không mang tính bước ngoặt

So với Nothing Ear năm ngoái, Ear (3) không tạo khác biệt có ý nghĩa ở tính năng cốt lõi: thời lượng pin tương đương, ANC vẫn chưa nổi trội, thiết kế gần như giữ nguyên. Khác biệt lớn nhất là đổi mới về profile âm thanh thiên bass – hợp thị hiếu số đông – và vỏ sạc có đáy kim loại. Super Mic là ý tưởng thú vị nhưng hiện tại chưa phải lý do thuyết phục để nâng cấp.

Với người dùng đang cân nhắc, thế hệ trước vẫn là lựa chọn đáng giá khi thường có mức giá tốt hơn trên thị trường, trong khi Ear (3) vẫn là cặp tai nghe "an toàn": âm thanh dễ nghe sau khi chỉnh EQ, xuyên âm tự nhiên và tổng thể trải nghiệm ổn định.

Bảng tóm tắt thông số và tính năng đáng chú ý

Hạng mục Chi tiết Chất âm Thiên bass, EQ Balanced nhấn mạnh dải trầm; có EQ cơ bản/nâng cao trong Nothing X ANC Hiệu quả dưới kỳ vọng Transparency Tự nhiên, ấn tượng Pin Khoảng 5,5 giờ (bật ANC) + 22 giờ với hộp sạc (theo thử nghiệm phù hợp công bố) Thiết kế Thân tai mỏng hơn; vỏ sạc nửa dưới kim loại, nửa trên bằng nhựa Super Mic Mic trên hộp sạc với nút Talk; yêu cầu đeo ít nhất một tai; có Walkie Talkie Tương thích Super Mic Không hoạt động với Google Voice; trên Google Meet cải thiện không đáng kể; không hỗ trợ ứng dụng camera mặc định; đã thử trên Pixel, Samsung Galaxy, iPhone, Nothing Phone (3) Tính năng bổ sung Kích hoạt trợ lý giọng nói (làm sáng màn hình); gửi ghi chú thoại qua Essential Space (Nothing Phone) Giá bán 179 USD khi mở đặt trước; mở bán rộng rãi từ 25/9

Triển vọng và khuyến nghị sử dụng

Với nền tảng âm trầm giàu năng lượng, Ear (3) sẽ hợp người nghe phổ thông; người ưa trung tính vẫn có thể đạt cân bằng hơn nhờ EQ dù khó thay đổi hoàn toàn thiên hướng. Super Mic cho thấy tầm nhìn mới mẻ nhưng đang vướng cả giới hạn kỹ thuật lẫn tương thích phần mềm. Nếu các tinh chỉnh trong tương lai cải thiện khử nhiễu và mở rộng hỗ trợ ứng dụng, tính năng này mới thực sự phát huy.

Tổng thể, Nothing Ear (3) là một bản cập nhật an toàn: giữ lại những gì đã ổn, đổi mới âm học theo gu số đông, nhưng bỏ lỡ cơ hội tạo đột phá với Super Mic. Người dùng đang sở hữu Nothing Ear có thể chưa thấy cấp thiết để nâng cấp; với người mới, Ear (3) vẫn là lựa chọn vững vàng nếu chấp nhận những giới hạn nêu trên.