Giải mã Pixel 10 Pro Fold: bản lề IP68, Qi2 và Android 16 Pixel 10 Pro Fold chọn cải tiến nhỏ: bản lề IP68 làm máy hẹp hơn, Super Actua 3.000/2.000 nit, Qi2 tương thích MagSafe, pin 5.015 mAh và Android 16 bổ sung chia 90/10.

Trong khi nhiều điện thoại gập Android thay đổi mạnh về kiểu dáng, Pixel 10 Pro Fold đi theo hướng ngược lại: tinh chỉnh những chi tiết nhỏ nhưng tác động lớn. Bản lề mới đạt IP68 giúp thân máy hẹp và cân bằng hơn, màn hình Super Actua sáng hơn, Qi2 mở ra hệ sinh thái phụ kiện từ chuẩn nam châm tương thích MagSafe, Android 16 mượt và hữu dụng hơn với đa nhiệm 90/10, cùng viên pin 5.015 mAh. Dưới đây là phân tích kỹ thuật những thay đổi này, các đánh đổi kèm theo và vị thế của máy so với đối thủ.

Bản lề mới, IP68 và thân máy hẹp: đổi ít, hiệu quả nhiều

Google thay đổi loại bản lề trên Pixel 10 Pro Fold, mang lại hai hiệu ứng tức thì: đạt chuẩn chống bụi nước IP68 và thân máy hẹp hơn dù tổng thể chỉ dày hơn đôi chút. Phần “xương sống” khiến máy bị lệch cân đối ở đời trước đã được loại bỏ, cho cảm giác gọn hơn khi gập và thao tác một tay tự nhiên hơn. Viền màn hình mỏng hơn cũng giúp tối ưu diện tích hiển thị. Trải nghiệm mở/đóng bản lề chặt tay, trơn mượt và dứt khoát ở hành trình cuối.

Dù vậy, màn hình trong vẫn có nếp gấp quen thuộc; Google, giống như phần còn lại của thị trường, chưa giải bài toán “không nếp gấp”. Tùy chọn màu mới như Moonstone và Jade đem lại cảm giác thẩm mỹ mới mẻ với khung xám phay mịn và lưng kính mờ.

Thiết kế giữ triết lý quen thuộc nhưng bản lề mới giúp thân máy hẹp và cân bằng hơn.

Bản lề mới giảm cảm giác “xương sống”, hỗ trợ IP68 và cải thiện thao tác một tay.

Màn hình Super Actua: sáng hơn, chi tiết đủ dùng

Thông số độ phân giải không thay đổi: màn hình ngoài 1080 x 2364, màn hình trong 2076 x 2152, mật độ điểm ảnh khoảng 408 ppi. Dù vậy, chất lượng hiển thị thực tế ấn tượng nhờ tấm nền LPTO OLED Super Actua với độ sáng đỉnh 3.000 nit (màn trong) và 2.000 nit (màn ngoài), giúp nhìn ngoài trời tốt hơn đời trước. Màn hình phụ 6,4 inch có tỷ lệ thuận tiện cho thao tác một tay, dù tổng thể máy vẫn hơi nặng tay.

Cảm biến vân tay đặt ở nút nguồn; máy chưa có cảm biến quang học dưới màn hình – điều này hợp lý khi cấu trúc gập đòi hỏi sự đánh đổi giữa vị trí và số lượng cảm biến.

Trên màn hình trong, Quick Settings rộng rãi; thông báo ở màn hình khóa mặc định dạng gọn trong Android 16.

Qi2 và nam châm: ưu tiên hệ sinh thái phụ kiện

Điểm khác biệt chiến lược của Pixel 10 Pro Fold là tích hợp nam châm Qi2 – hiếm thấy trên điện thoại gập. Qi2 dùng mảng nam châm theo đường kính chuẩn, tương thích rộng với phụ kiện MagSafe hiện có: ví, đế sạc, giá đỡ… Ưu tiên này có thể khiến máy khó đạt độ mỏng dưới 10 mm, nhưng đổi lại người dùng có trải nghiệm phụ kiện nhất quán (kể cả khi không dùng ốp), và khắc phục vấn đề vị trí cuộn sạc không dây quá thấp trên đời trước.

Về tốc độ, sạc không dây Qi2 đạt 15W; phù hợp sạc qua đêm hoặc để bàn, chưa thay thế sạc dây khi cần nạp nhanh. Sạc có dây tối đa 39W: khoảng nửa pin sau ~30 phút, đầy pin khoảng một giờ (tùy điều kiện).

Qi2 cho phép dùng ví, đế sạc và phụ kiện nam châm tương thích MagSafe một cách ổn định.

Sạc không dây 15W tiện dụng cho sạc qua đêm; khi cần nhanh, sạc dây 39W hiệu quả hơn.

Android 16 và giao diện gập: tối ưu theo hướng đơn giản

Android 16 thể hiện mượt mà trên Pixel 10 Pro Fold: mở khóa, chuyển ứng dụng, kéo thả hầu như không trục trặc. Thanh tác vụ hiển thị 6 ứng dụng khi mở máy (5 khi gập), cho phép đặt phím tắt cố định hoặc đề xuất ứng dụng gần đây. Điểm mới đáng chú ý là chia cửa sổ 90/10: ứng dụng phụ thu gọn như một “thanh” để chuyển đổi nhanh sang 90% diện tích chỉ bằng một lần chạm. Tùy chọn 50/50 hay 60/40 vẫn có, nhưng 90/10 hữu dụng khi nhiều app chưa tối ưu tốt cho màn hình lớn.

Hướng tiếp cận của Google thiên về đơn giản và nhất quán: tối đa 2 ứng dụng chia màn hình, chưa có cửa sổ nổi (floating window) khi mở bán; tính năng này được cho là sẽ cập nhật sau trong Android 16. Với nhu cầu cơ bản đến trung bình, trải nghiệm hiện tại đã hợp lý; người dùng “power user” có thể mong đợi thêm tùy biến.

Thanh tác vụ: 6 ứng dụng khi mở máy, cho phép đặt phím tắt hoặc dùng gợi ý ứng dụng gần đây.

Chia 60/40 giúp hai ứng dụng cùng hiển thị lớn, thuận tiện đọc nội dung song song.

Chia 90/10: ứng dụng phụ ở dạng “lát” 10% để chuyển nhanh sang không gian 90% khi cần.

Tensor G5: mượt, ổn định nhiệt

Tensor G5 trên Pixel 10 Pro Fold đến từ nhà máy khác và hướng tới khắc phục vấn đề nhiệt. Ghi nhận ban đầu cho thấy máy chỉ nóng trong giai đoạn cài đặt/khôi phục ứng dụng; sau đó vận hành bình thường, không gặp lỗi vặt hay khựng đáng kể. Trải nghiệm tổng thể mượt, phù hợp triết lý tối giản của giao diện gập trên Android 16.

Máy ảnh: nền tảng tốt, thuật toán cần tinh chỉnh

Chất lượng ảnh từ Pixel 10 Pro Fold nhìn chung tốt: nhiều chi tiết, tự nhiên. Tuy nhiên, xử lý hậu kỳ có thay đổi: màu có lúc lệch và vùng tối bị “nhấc” khiến ảnh mất chiều sâu – cảm giác “thiếu phép màu” đặc trưng của Pixel gần đây. Đây là điểm có thể cải thiện qua cập nhật phần mềm (tinh chỉnh tham số hiệu chỉnh màu/sáng). Về phần cứng, máy có ống kính tele 10,5 MP, hỗ trợ zoom số tối đa 20x với Super Res Zoom – kém hơn dòng Pixel 10 Pro 48 MP periscope, nhưng vẫn hữu ích.

Giao diện chụp trên máy gập phát huy thế mạnh: Dual Screen Preview cho phép người được chụp xem trước trên màn hình ngoài; Instant View hiển thị ảnh vừa chụp ngay cạnh khung ngắm để so sánh và điều chỉnh nhanh. Tùy chọn chuyển toàn bộ giao diện sang màn hình ngoài giúp selfie bằng cụm camera sau cho chất lượng vượt trội so với camera trước.

Instant View: ảnh chụp xuất hiện lập tức ở cạnh trái khung ngắm để đánh giá nhanh.

Pin 5.015 mAh: gần trọn ngày, sạc linh hoạt

Viên pin 5.015 mAh là nâng cấp rõ rệt so với 4.650 mAh trước đây. Với cường độ nhẹ-trung bình, máy còn khoảng 30% lúc 20:00; ngày nặng tương tự mức 30% khoảng 19:00 với khoảng 4 giờ onscreen. Sạc có dây 39W cho ~50% sau chừng 30 phút; đầy trong khoảng một giờ. Sạc không dây Qi2 15W phù hợp duy trì qua đêm và mang lại tiện lợi nhờ nam châm.

Pin 5.015 mAh cải thiện rõ thời lượng so với đời trước; sạc dây 39W và không dây Qi2 15W.

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Chuẩn kháng bụi nước IP68 Màn hình ngoài 6,4 inch, 1080 x 2364, LPTO OLED, Super Actua, đỉnh 2.000 nit Màn hình trong 2076 x 2152, LPTO OLED, Super Actua, đỉnh 3.000 nit Mật độ điểm ảnh ~408 ppi Nền tảng Android 16 Chip xử lý Tensor G5 Pin 5.015 mAh Sạc có dây Tối đa 39W (khoảng 50% ~30 phút; đầy ~1 giờ) Sạc không dây Qi2 15W, nam châm tương thích MagSafe Camera tele 10,5 MP; Super Res Zoom tối đa 20x Giá tham khảo 1.799 USD

So sánh và triển vọng

So với các đối thủ theo đuổi độ mỏng và nhẹ cực đoan, Pixel 10 Pro Fold chấp nhận dày hơn đôi chút để đổi lấy Qi2 và cảm giác cầm nắm cân bằng hơn. Máy không sở hữu cụm camera “Pro” như trên dòng Pixel 10 Pro thanh mảnh, và vẫn còn nếp gấp màn hình, nhưng bù lại là phần mềm gọn gàng, đa nhiệm hữu ích (90/10, thanh tác vụ 6 biểu tượng), độ sáng màn hình cao và thời lượng pin cải thiện. Với mức 1.799 USD – vẫn ở biên dưới khi một số flagship gập đã tiệm cận 2.000 USD – thiết bị tạo khác biệt bằng hệ sinh thái phụ kiện nam châm và một trải nghiệm Android 16 mượt, nhất quán.

Hướng đi tương lai nhiều khả năng nằm ở hai trục: tối ưu hóa thuật toán ảnh (màu và vùng tối) qua cập nhật phần mềm, và mở rộng công cụ đa nhiệm (cửa sổ nổi) để đáp ứng nhóm người dùng chuyên sâu. Nếu hai mảnh ghép này được hoàn thiện, các tinh chỉnh “nhỏ mà có võ” của Pixel 10 Pro Fold sẽ càng phát huy giá trị.