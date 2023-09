Giải mã sức hút của điểm bán Vietlott có doanh thu cao nhất miền Trung

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Bí quyết doanh thu cao: Đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ chuyên nghiệp

Một ngày của chị Trần Thiên Lý tại điểm bán hàng 36 Lê nin bắt đầu từ 7h30 sáng, ngày mưa cũng như ngày nắng, đều đặn từ năm 2017. Tọa lạc trên con phố sầm uất của thành phố Vinh, điểm bán của chị Lý gây ấn tượng bởi cơ sở vật chất khang trang, chuyên nghiệp từ cách bài trí, biển hiệu cho tới thái độ phục vụ tận tình của nhân viên.



Điểm bán hàng 36 Lenin nổi bật bởi sự khang trang, hiện đại, chuyên nghiệp

Chia sẻ về bí quyết để đưa điểm bán lọt vào top doanh thu cao nhất miền Trung, chị Lý tiết lộ: “Yếu tố đầu tiên là phải đầu tư vào cơ sở vật chất. Điểm bán có sạch sẽ, khang trang, hiện đại thì khách hàng mới vui vẻ tìm đến. Thứ hai là công tác chăm sóc khách hàng, tư vấn và trả thưởng được nhân viên bán hàng thực hiện tốt. Khi khách hàng tới điểm bán, sẽ luôn được tư vấn về các sản phẩm mới, giúp họ có thêm nhiều lựa chọn".

Chị Lý luôn niềm nở, chuyên nghiệp, tư vấn tận tình cho khách hàng

Đặc biệt, chị Lý cũng chia sẻ, bên cạnh các hình thức truyền thống như power 6/55, 6/45, khách hàng tới điểm bán đặc biệt yêu thích loại hình Max 3D và Max 3D Pro. Không chỉ tăng xác suất trúng thưởng, mà loại hình xổ số này còn gần như mở xuyên suốt cả tuần (2-4-6 và 3-5-7). Giá trị giải thưởng cao và cố định, lại có thể trao thưởng trực tiếp ngay tại điểm bán, vì vậy đây là loại hình xổ số Vietlott đang rất được ưa chuộng.

Gắn bó với điểm bán này suốt 6 năm, một trong những lý do khiến chị Lý thêm yêu thích công việc mình đang làm là được chứng kiến niềm vui của khách hàng trúng thưởng. Chị nhớ lại, có nhiều lần khách trúng, mà mình là người trực tiếp chọn số, xuất vé cho khách, cảm giác cũng lâng lâng lắm. Còn với những khách hàng chưa may mắn, bà chủ nhiệt tình lại có cách động viên họ, để tìm kiếm may mắn lần sau.

Người chơi đang lựa chọn con số may mắn cho mình

Không ngủ quên trên chiến thắng, để giữ vững phong độ điểm bán có doanh thu cao nhất miền Trung, chị Lý chia sẻ thời gian tới sẽ đầu tư thêm về cơ sở vật chất, tăng số lượng nhân viên bán hàng, tư vấn để khách khi tới với Vietlott sẽ luôn cảm thấy thoải mái, an tâm nhất.

Max 3D và Max 3D Pro - Sự lựa chọn yêu thích của khách hàng

Anh Trung (30 tuổi, TP. Vinh) là một trong những khách hàng quen thuộc của điểm bán 36 Lênin. Trong các hình thức xổ số tại đây, anh thích nhất là chơi Max 3D và Max 3D Pro. Anh tâm sự: “Mình cũng chơi các sản phẩm của Vietlott tại điểm bán hàng này rất nhiều lần rồi. Lần trúng cao nhất của mình là giải nhì Max 3D Pro, tầm 3,4 tháng gì đó trước đây, được 10 triệu. Đương nhiên lúc trúng thưởng thì mừng lắm. Mình có dành ra một ít tiền chia lộc cùng với các anh chị nhân viên, bảo vệ ở bên ngoài nữa”.

Anh Trung chia sẻ về lần trúng giải cao nhất lên tới 10 triệu đồng

Có thể nói rằng, Vietlott đang dần khẳng định được vị trí của mình, với nhiều loại hình hấp dẫn, đa dạng, được khách hàng ưa thích. Cùng với việc luôn thay đổi và cập nhật những hình thức chơi mới, Vietlott hứa hẹn sẽ trở thành trải nghiệm thú vị, vui vẻ đối với nhiều người.