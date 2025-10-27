Giải mã TCL Tab 8 Nxtpaper 5G: Khi mức giá rẻ là chưa đủ Mẫu tablet 5G giá rẻ của TCL gây chú ý với công nghệ màn hình Nxtpaper và pin tốt, nhưng hiệu năng chậm, màn hình lỗi và bộ nhớ hạn chế là những rào cản lớn.

Tổng quan: Một lựa chọn nhiều thỏa hiệp

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G là một chiếc máy tính bảng hướng đến phân khúc giá rẻ, nổi bật với kết nối 5G của nhà mạng Verizon và công nghệ màn hình Nxtpaper độc đáo. Tuy nhiên, sản phẩm này đi kèm với nhiều nhược điểm đáng kể. Màn hình dù có công nghệ bảo vệ mắt nhưng chất lượng hiển thị kém, hiệu năng chậm chạp và dung lượng lưu trữ hạn chế. Trong cùng phân khúc, Samsung Galaxy Tab A9+ vẫn là một lựa chọn vượt trội hơn nhờ màn hình sắc nét và hiệu suất tốt hơn đáng kể.

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G có thiết kế nhỏ gọn nhưng chất liệu hoàn toàn bằng nhựa.

Thiết kế thực dụng nhưng thiếu điểm nhấn

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G có ngoại hình khá phổ thông với vỏ hoàn toàn bằng polycarbonate màu đen. Máy có kích thước 7,8 x 4,9 x 0,4 inch và nặng 11,8 ounce (khoảng 334 gram), mang lại cảm giác nhỏ gọn và dễ cầm nắm nhưng lại hơi giống một món đồ chơi. Về cổng kết nối, máy được trang bị cổng USB-C ở cạnh dưới, giắc cắm tai nghe 3.5mm ở cạnh trên, và khe cắm SIM kết hợp thẻ nhớ microSD ở bên trái. Các phím vật lý bao gồm nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn và một phím Nxtpaper chuyên dụng để chuyển đổi chế độ hiển thị.

Về bảo mật, thiết bị chỉ hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt, vốn không đủ an toàn cho các ứng dụng tài chính và thiếu đi cảm biến vân tay. Tương tự các đối thủ trong tầm giá như Galaxy Tab A9+ hay Fire HD 8, Tab 8 Nxtpaper không có chuẩn kháng nước, kháng bụi (IP).

Màn hình Nxtpaper: Ý tưởng tốt và thực thi đáng thất vọng

Điểm nhấn của sản phẩm là màn hình Nxtpaper 8,7 inch, được thiết kế để giảm độ chói và ánh sáng xanh, giúp bảo vệ mắt. Tuy nhiên, chất lượng tấm nền lại là một điểm trừ lớn. Màn hình bị hở sáng nghiêm trọng xung quanh các cạnh, đặc biệt dễ nhận thấy khi hiển thị nền đen trong môi trường tối. Độ phân giải 1.340 x 800 pixel cũng thấp hơn so với đối thủ Galaxy Tab A9+ (1.920 x 1.200 pixel).

Màn hình là một trong những điểm yếu lớn nhất của thiết bị do hiện tượng hở sáng.

Máy cung cấp ba chế độ hiển thị: Thông thường, Giấy Màu (giảm bão hòa màu) và Giấy Mực (đơn sắc). Dù vậy, trải nghiệm thực tế cho thấy sự khác biệt giữa các chế độ này không quá rõ rệt, đặc biệt khi đọc văn bản, làm giảm đi giá trị của tính năng Nxtpaper.

Phân tích hiệu năng và hạn chế về bộ nhớ

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G được trang bị vi xử lý MediaTek MT8755, đi kèm 4GB RAM và bộ nhớ trong 64GB. Cấu hình này tương tự mẫu Tab 10 Nxtpaper ra mắt năm ngoái và cho thấy hiệu suất không cao.

Thông số kỹ thuật chính

Thông số TCL Tab 8 Nxtpaper 5G Samsung Galaxy Tab A9+ Vi xử lý MediaTek MT8755 Qualcomm Snapdragon 695 RAM 4GB 4GB Bộ nhớ trong 64GB (hỗ trợ thẻ nhớ 2TB) 64GB (hỗ trợ thẻ nhớ 1TB) Pin 6.000mAh 7.040mAh Màn hình 8,7 inch, 1340x800 11 inch, 1920x1200

Trong các bài kiểm tra hiệu năng, máy đạt 789 điểm đơn nhân và 1.940 điểm đa nhân trên Geekbench 6. Những con số này thấp hơn so với Galaxy Tab A9+ (908 và 1.975). Trải nghiệm thực tế cho thấy máy khởi động chậm, ứng dụng mở không tức thì và giao diện người dùng thường xuyên bị giật, lag. Bộ nhớ trong 64GB cũng là một rào cản lớn, nhanh chóng bị lấp đầy bởi hệ điều hành và các ứng dụng cài đặt sẵn.

Hiệu năng của máy chỉ đủ cho các tác vụ cơ bản và không phù hợp để chơi game nặng.

Thời lượng pin và kết nối 5G: Những điểm sáng hiếm hoi

Đây là hai lĩnh vực mà Tab 8 Nxtpaper 5G thể hiện tốt. Viên pin 6.000mAh cho thời gian phát video liên tục qua Wi-Fi lên đến 12 giờ 21 phút, vượt trội so với 7 giờ của Tab A9+ và 9 giờ 41 phút của Fire HD 8. Tuy nhiên, máy mất tới 3 giờ 41 phút để sạc đầy với bộ sạc 15W (không đi kèm).

Về kết nối, máy hỗ trợ 5G băng tần sub-6GHz và C-band (độc quyền của Verizon), cùng với Wi-Fi 5 băng tần kép. Tốc độ Wi-Fi ở mức chấp nhận được nhưng không thể so sánh với các thiết bị hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6 mới hơn.

Trải nghiệm phần mềm và các tính năng khác

Máy được cài đặt sẵn Android 15 và TCL cam kết nâng cấp lên Android 16 cùng các bản vá bảo mật hàng quý đến hết năm 2027. Tuy nhiên, một trong những vấn đề lớn nhất là số lượng ứng dụng rác (bloatware) từ Verizon và các bên thứ ba được cài sẵn, chiếm dụng không gian lưu trữ quý giá. May mắn là người dùng có thể gỡ bỏ chúng theo cách thủ công.

Hệ thống camera gồm camera chính 8MP và camera trước 5MP chỉ ở mức đủ dùng trong điều kiện ánh sáng tốt. Âm thanh từ loa kép khá mỏng, thiếu âm trầm, nhưng sự hiện diện của giắc cắm tai nghe 3.5mm là một điểm cộng.

Kết luận: Liệu có phải là lựa chọn đáng cân nhắc?

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G có một số ưu điểm như tính di động cao, thời lượng pin tốt và kết nối 5G với mức giá phải chăng. Tuy nhiên, những nhược điểm chí mạng về chất lượng màn hình, hiệu năng chậm chạp và bộ nhớ hạn chế khiến nó trở thành một lựa chọn khó đề xuất. Với một ngân sách nhỉnh hơn một chút, Samsung Galaxy Tab A9+ mang lại trải nghiệm tổng thể vượt trội hơn hẳn và là sự lựa chọn hợp lý hơn trong phân khúc máy tính bảng giá rẻ.