Giải mã tự động hóa kho hàng Amazon: robot và cobot Amazon hướng tới tự động hóa 75% hoạt động, đã có một triệu robot trong kho hàng. Hãng ước tính tiết kiệm 0,30 USD mỗi món hàng và có thể tránh tuyển thêm 600.000 nhân viên đến năm 2033, song phủ nhận tài liệu rò rỉ phản ánh toàn bộ chiến lược.

Amazon đang đẩy mạnh tự động hóa quy mô lớn trong hệ thống kho vận, với mục tiêu cắt giảm phụ thuộc vào lao động con người và tăng hiệu quả vận hành. Theo tài liệu nội bộ được báo cáo, công ty hướng tới tự động hóa 75% hoạt động, qua đó ước tính tiết kiệm 0,30 USD cho mỗi món hàng được lựa chọn, đóng gói và giao đến khách. Đến cuối tháng 6/2025, Amazon đã vận hành một triệu robot trong kho hàng; đồng thời ước tính có thể không phải tuyển hơn 160.000 người tại Mỹ vào năm 2027 và không cần tuyển thêm 600.000 nhân viên đến 2033 dù doanh số có thể tăng gấp đôi.

Một triệu robot hoạt động trong kho hàng Amazon tính đến cuối tháng 6/2025. Video: Amazon, WSJ

Bên trong chiến lược: từ 75% tự động hóa đến “cobot”

Các tài liệu cho thấy định hướng giảm phụ thuộc lao động trực tiếp, thay thế bằng các hệ thống máy móc và phần mềm nhằm “làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn”. Ngôn ngữ truyền thông nội bộ cũng được điều chỉnh: hạn chế dùng các thuật ngữ “tự động hóa” và “AI”, thay bằng “công nghệ tiên tiến”; “robot” được gọi là “cobot” (robot cộng tác với con người). Cách gọi này phản ánh mục tiêu tích hợp máy móc vào quy trình làm việc hiện hữu, đồng thời giảm lo ngại về việc thay thế hoàn toàn con người.

Chuỗi chọn – đóng gói – giao: nơi xuất hiện con số 0,30 USD

Con số tiết kiệm 0,30 USD mỗi món hàng gắn trực tiếp với ba khâu cốt lõi: lựa chọn (picking), đóng gói (packing) và giao hàng (shipping). Tự động hóa các bước lặp đi lặp lại và yêu cầu độ chính xác cao trong chuỗi này được kỳ vọng giúp Amazon giảm chi phí vận hành trên mỗi đơn vị, qua đó cải thiện biên lợi nhuận trong bối cảnh quy mô đơn hàng ngày càng lớn.

Lợi ích dự kiến: hiệu suất và khả năng mở rộng

Với gần 1,2 triệu nhân sự tại Mỹ (nhiều gấp ba so với năm 2018), Amazon đối mặt áp lực duy trì năng suất và chi phí lao động ở mức kiểm soát. Một hệ thống tự động hóa sâu hơn có thể:

Giảm chi phí trên mỗi đơn vị: ước tính 0,30 USD cho chuỗi chọn – đóng gói – giao.

Hạn chế tăng nhân sự tuyến đầu: dự kiến không cần tuyển hơn 160.000 người vào năm 2027 nhờ tự động hóa.

Mở rộng công suất: đến 2033, công ty ước tính có thể bán gấp đôi sản phẩm mà không phải tuyển thêm 600.000 nhân viên.

Tăng tính nhất quán vận hành: máy móc giúp chuẩn hóa quy trình lặp lại, giảm sai sót do con người.

Về mặt truyền thông, tài liệu nội bộ còn nêu định hướng giảm tác động tiêu cực đến cộng đồng có nguy cơ mất việc bằng các hoạt động gắn kết như tham gia sự kiện địa phương hoặc chương trình thiện nguyện, qua đó quản trị rủi ro danh tiếng khi triển khai tự động hóa.

Những ranh giới và thách thức triển khai

Dù quy mô robot đã đạt mốc một triệu thiết bị, các lãnh đạo Amazon vẫn chịu sức ép “làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn”. Điều này cho thấy bài toán tối ưu vẫn còn mở: cân bằng tốc độ tự động hóa với duy trì chất lượng dịch vụ, an toàn vận hành và ổn định nhân sự.

Ở tầm vĩ mô, nhà kinh tế Daron Acemoglu nhận định Amazon có động lực mạnh nhất để tự động hóa; khi mô hình có lợi nhuận, hiệu ứng lan tỏa sang doanh nghiệp khác sẽ diễn ra. Theo ông, nếu đạt mục tiêu, Amazon có thể trở thành “kẻ hủy diệt việc làm”. Đây là thách thức xã hội cần quản trị, đặc biệt tại các khu vực phụ thuộc việc làm logistics.

Về mặt thông tin, Amazon khẳng định tài liệu rò rỉ “không đại diện cho chiến lược tuyển dụng tổng thể” và cho biết hãng vẫn tích cực tuyển dụng, bao gồm kế hoạch 250.000 vị trí mùa lễ. Điểm này cho thấy biên độ điều chỉnh chính sách nhân sự còn lớn và các ước tính có thể thay đổi theo thực tiễn vận hành.

Đối chiếu với các lựa chọn khác

So với mô hình dựa chủ yếu vào lao động thủ công, định hướng tự động hóa sâu giúp giảm chi phí biến đổi theo đơn vị và mở rộng quy mô theo nhu cầu. Trong khi đó, lựa chọn “cobot” thay vì thông điệp “robot thay thế” cho thấy cách tiếp cận thận trọng về xã hội: vẫn duy trì vai trò con người ở những điểm chạm cần thiết, đồng thời chuyển các bước lặp lại cho máy móc. Tuy nhiên, khi mức độ tự động hóa tiến gần mục tiêu 75%, khoảng trống lao động thủ công sẽ tiếp tục thu hẹp.

Từ góc độ cạnh tranh, nhận định của Acemoglu hàm ý đường cong học hỏi có thể khuếch tán: nếu Amazon tối ưu thành công, chuẩn mực chi phí – tốc độ xử lý của ngành sẽ dịch chuyển theo, buộc các bên khác điều chỉnh.

Triển vọng và điều cần theo dõi

Quỹ đạo 75% tự động hóa: mức tiến triển thực tế so với các mốc 2027 và 2033.

Hiệu quả chi phí: khả năng duy trì mức tiết kiệm 0,30 USD mỗi món hàng trong điều kiện biến động nhu cầu.

Tác động lao động – cộng đồng: quy mô tuyển dụng thực tế so với ước tính “không cần tuyển thêm”, cùng các chương trình giảm thiểu tác động mà tài liệu nội bộ đề cập.

Ngôn ngữ và quản trị rủi ro: cách Amazon truyền thông “công nghệ tiên tiến” và “cobot” phản chiếu chiến lược triển khai theo từng giai đoạn.

Bảng tóm tắt các chỉ dấu kỹ thuật – vận hành

Chỉ số Giá trị Mốc/ghi chú Nhân sự Amazon tại Mỹ Gần 1,2 triệu người Nhiều gấp ba so với 2018 Robot trong kho hàng 1.000.000 Đến cuối tháng 6/2025 Tỷ lệ tự động hóa mục tiêu 75% hoạt động Theo tài liệu chiến lược nội bộ Tiết kiệm chi phí mỗi món hàng 0,30 USD Khâu chọn – đóng gói – giao Tuyển dụng có thể tránh (2027) >160.000 người Tại Mỹ, nhờ tự động hóa Tuyển dụng có thể tránh (đến 2033) 600.000 nhân viên Dù doanh số ước tăng gấp đôi Kế hoạch tuyển mùa lễ 250.000 vị trí Phát ngôn của Amazon Ngôn ngữ triển khai “Công nghệ tiên tiến”, “cobot” Tránh “tự động hóa”, “AI”

Kết luận

Chiến lược tự động hóa của Amazon đặt ra chuẩn mực mới cho hiệu quả kho vận: mục tiêu 75% tự động hóa, một triệu robot và các ước tính tiết kiệm cụ thể cho từng đơn vị sản phẩm. Tuy vậy, tác động đến việc làm, cách thức triển khai theo từng giai đoạn và tính xác thực của các tài liệu rò rỉ vẫn là biến số. Việc theo dõi dữ liệu tuyển dụng thực tế, chi phí vận hành và thông điệp “cobot” sẽ cho thấy mô hình này tiến gần đến mức tối ưu như thế nào trong những năm tới.

Nguồn: The Verge, Cnet