Giải mã UAV quân sự và robot tự hành 'Make in Vietnam' Loạt công nghệ tự động hóa ấn tượng được các doanh nghiệp Việt trình diễn, từ robot giao hàng thông minh đến UAV chiến đấu ứng dụng AI và trinh sát tầm xa.

Bước tiến của công nghệ tự hành 'Make in Vietnam'

Tại Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025, các doanh nghiệp trong nước đã trình diễn một loạt sản phẩm công nghệ tự động hóa tiên tiến, khẳng định năng lực nghiên cứu và phát triển của Việt Nam. Các giải pháp từ robot giao hàng, ô tô tự lái đến phương tiện bay không người lái (UAV) cho mục đích dân sự và quân sự đều cho thấy sự trưởng thành trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn.

Tương lai giao vận và di chuyển trên mặt đất

Trong lĩnh vực logistics và giao thông, hai giải pháp nổi bật đã được giới thiệu. Công ty Alpha Asimov Robotics mang đến robot giao hàng tự lái có khả năng hoạt động trong môi trường đô thị phức tạp. Robot này được trang bị AI để nhận diện người đi bộ, các phương tiện khác và biển báo giao thông, đảm bảo di chuyển an toàn và đúng lịch trình.

Trong khi đó, VinFast trình diễn công nghệ ô tô tự lái với một mẫu xe thử nghiệm có thể vận hành liên tục trong 30 phút trong một vòng khép kín. Chiếc xe thể hiện khả năng tự nhận diện và bám theo làn đường, kết hợp đón trả khách. Công nghệ này hứa hẹn nhiều tiềm năng ứng dụng cho giao thông công cộng tại các khu đô thị hoặc khu nghỉ dưỡng trong tương lai.

UAV Việt Nam: Từ cứu hộ đến quốc phòng

Lĩnh vực UAV là tâm điểm của sự kiện với sự tham gia của ba đơn vị. Các sản phẩm được giới thiệu bao quát nhiều ứng dụng, từ tìm kiếm cứu nạn đến các nhiệm vụ quân sự chuyên biệt.

Nhiệm vụ dân sự và giám sát an ninh

Công ty Real-time Robotics đã trình diễn UAV HERA, một thiết bị chuyên dụng cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. HERA có thể bay ở độ cao 80-100 mét, sử dụng camera ảnh nhiệt để phát hiện dấu hiệu sinh tồn trong các khu vực bị cô lập. Ngoài ra, nó cũng có thể thực hiện nhiệm vụ giám sát an ninh từ độ cao 50 mét.

Ở mảng trinh sát tầm xa, công ty HTI giới thiệu mẫu UAV Trinh sát VTOL Horus P02. Sản phẩm này có khả năng bay cao tới 200 mét, tích hợp AI để tự động phát hiện và ghi hình mục tiêu đang di chuyển. Đặc biệt, nó có thể truyền hình ảnh độ phân giải cao về trạm mặt đất, rõ nét đến chi tiết biển số xe.

Một mẫu UAV trinh sát của Nhà máy Z113, Bộ Quốc phòng. Ảnh: Quỳnh Trần

Năng lực tác chiến của UAV quân sự

Nhà máy Z113 thuộc Bộ Quốc phòng đã mang đến ba mẫu UAV với các tính năng chiến đấu rõ rệt. Mẫu UAV-50 thể hiện khả năng tiếp tế chính xác từ độ cao 50 mét. Mẫu UAV-BB01 được trang bị AI để bám bắt mục tiêu tự động trên các phương tiện đang di chuyển và có thể thả công cụ chiến đấu từ khoảng cách 100 mét. Đáng chú ý, mẫu UAV FPV được trình diễn với mô hình chiến đấu xuyên lõm, cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố.

Ý nghĩa và triển vọng

Sự kiện trình diễn công nghệ tại Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là minh chứng cho sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ cao trong nước. Việc các doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ lõi trong lĩnh vực tự động hóa và AI mở ra triển vọng lớn cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, từ kinh tế số đến an ninh quốc phòng. Sự kiện cũng là diễn đàn quan trọng để thảo luận về việc xây dựng khung pháp lý cho AI, đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững.