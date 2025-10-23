Giải mã Xiaomi Redmi Pad 2 Pro: 12,1 inch 120Hz, pin lớn Redmi Pad 2 Pro với Snapdragon 7s Gen 4, màn 12,1 inch 2.5K 120Hz, pin 12.000 mAh sạc 33W, 4 loa Dolby Atmos, Wi‑Fi 6; giá niêm yết từ 7,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro là mẫu máy tính bảng tầm trung ra mắt tại Việt Nam tháng 10/2025, nhắm tới người dùng cần màn hình lớn, hiệu năng đủ mạnh và thời lượng pin dài trong mức giá hợp lý. Thiết bị nổi bật với màn LCD 12,1 inch độ phân giải 2.5K, tần số quét 120Hz, vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 và viên pin 12.000 mAh, đi kèm hệ sinh thái HyperOS 2 chú trọng kết nối liên thông với điện thoại Xiaomi.

Máy tính bảng Xiaomi Redmi Pad 2 Pro có thiết kế thời thượng (Ảnh: Xiaomi).

Màn 12,1 inch 2.5K 120Hz: không chỉ to mà còn nhanh và sắc nét

Điểm nhấn lớn nhất của Redmi Pad 2 Pro nằm ở màn hình LCD 12,1 inch, độ phân giải 2.5K (2560 x 1600), tỉ lệ 16:10. Màn hình hỗ trợ 1,07 tỷ màu và Dolby Vision®, mang lại màu sắc sống động khi xem nội dung trên Netflix, YouTube và các ứng dụng giải trí khác.

Về độ mượt, máy đạt tần số quét 120Hz giúp cuộn trang và thao tác trở nên linh hoạt, đồng thời tốc độ lấy mẫu cảm ứng 360Hz cải thiện đáng kể độ phản hồi trong các tình huống chơi game hoặc ghi chú. Độ sáng tối đa 600 nits hỗ trợ nhìn ngoài trời, và màn hình đạt chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker-Free, Circadian Friendly).

Màn hình hiển thị xuất sắc (Ảnh: Xiaomi).

Bên trong Snapdragon 7s Gen 4: hiệu năng và hiệu quả năng lượng

Redmi Pad 2 Pro sử dụng Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 sản xuất trên tiến trình 4nm. Cụm CPU gồm 1 nhân A720 xung 2,7 GHz, 3 nhân A720 xung 2,4 GHz và 4 nhân A520 xung 1,8 GHz, đi kèm GPU Adreno 810. Theo NanoReview, con chip này đạt tới 854.884 điểm Antutu 10, là mức hiệu năng rất đáng chú ý trong tầm giá.

Máy có các tùy chọn RAM LPDDR4X 6 GB hoặc 8 GB, đáp ứng đa nhiệm công việc, học tập và giải trí. Tổ hợp CPU big/mid/little giúp cân bằng giữa hiệu năng khi tải nặng và tiết kiệm năng lượng khi tác vụ nhẹ, phù hợp đặc thù sử dụng tablet kéo dài nhiều giờ.

Máy sở hữu hiệu năng khủng (Ảnh: Xiaomi).

Kết nối và phần mềm HyperOS 2: tối ưu trải nghiệm đa thiết bị

Về kết nối không dây, Redmi Pad 2 Pro hỗ trợ Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4 và cổng USB Type‑C. Dù Snapdragon 7s Gen 4 hỗ trợ 5G, phiên bản chính hãng tại Việt Nam là bản Wi‑Fi, không hỗ trợ SIM.

Thiết bị chạy Xiaomi HyperOS 2 với nhiều tính năng liên thông:

Xiaomi Interconnectivity: đồng bộ dữ liệu, cuộc gọi, clipboard, mạng và ứng dụng giữa điện thoại Xiaomi và máy tính bảng.

Ghim ứng dụng từ điện thoại lên tablet để sử dụng liền mạch.

Truy cập trực tiếp vào điện thoại từ tablet, phục vụ công việc lẫn giải trí.

Hỗ trợ kết nối internet tốc độ cao (Ảnh: Xiaomi).

Âm thanh, camera và giải trí

Hệ thống bốn loa đối xứng hỗ trợ Dolby Atmos® tạo hiệu ứng âm thanh nổi, tăng độ rộng và chiều sâu khi xem phim, chơi game và nghe nhạc. Xiaomi cho biết âm lượng tối đa có thể tăng tới 300% so với mức chuẩn.

Camera 8 MP cho cả trước và sau đáp ứng nhu cầu gọi video chất lượng, chụp tài liệu hoặc các khoảnh khắc thường ngày phục vụ học tập và công việc.

Pin 12.000 mAh, sạc nhanh 33W và sạc ngược 27W

Viên pin 12.000 mAh đem lại thời gian sử dụng dài: theo công bố, máy đạt khoảng 14,24 giờ xem video, 16 giờ đọc tài liệu, hơn 105 giờ phát nhạc và tới 83 ngày chờ. Máy hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược có dây 27W, cho phép dùng như một “pin dự phòng thông minh” để sạc điện thoại hoặc thiết bị khác khi cần.

Pin dung lượng tới 12000 mAh (Ảnh: Xiaomi).

Thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Màn hình LCD 12,1 inch; 2.5K (2560 x 1600); 16:10; 120Hz; 360Hz touch; 600 nits; 1,07 tỷ màu; Dolby Vision; chứng nhận TÜV Rheinland Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4nm): 1x A720 2,7 GHz + 3x A720 2,4 GHz + 4x A520 1,8 GHz; GPU Adreno 810 RAM/Bộ nhớ 6 GB/128 GB hoặc 8 GB/256 GB (LPDDR4X cho RAM) Âm thanh 4 loa đối xứng; Dolby Atmos Camera Trước 8 MP; Sau 8 MP Kết nối Wi‑Fi 6; Bluetooth 5.4; USB Type‑C; bản Việt Nam không hỗ trợ SIM Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 Pin & sạc 12.000 mAh; sạc nhanh 33W; sạc ngược có dây 27W Phụ kiện Hỗ trợ bàn phím, Redmi Smart Pen (mua thêm); bản 8 GB/256 GB kèm keyboard Giá niêm yết 6 GB/128 GB: 7,99 triệu đồng; 8 GB/256 GB kèm keyboard: 10,69 triệu đồng. Website Xiaomi Việt Nam đang giảm 1 – 1,2 triệu đồng tùy phiên bản

Ưu điểm nổi bật trong tầm giá

Màn hình lớn 12,1 inch 2.5K, 120Hz, 360Hz touch, 600 nits; chứng nhận bảo vệ mắt.

Hiệu năng đáng chú ý với Snapdragon 7s Gen 4; điểm Antutu 10 theo NanoReview đạt 854.884.

Âm thanh bốn loa hỗ trợ Dolby Atmos, phù hợp giải trí đa phương tiện.

Pin 12.000 mAh, sạc 33W và sạc ngược 27W cho tính cơ động cao.

HyperOS 2 và Xiaomi Interconnectivity nâng trải nghiệm đa thiết bị.

Những đánh đổi cần cân nhắc

Phiên bản chính hãng tại Việt Nam chỉ có Wi‑Fi, không hỗ trợ SIM/5G.

Bút Redmi Smart Pen là phụ kiện mua thêm; bàn phím chỉ kèm theo bản 8 GB/256 GB.

Định vị giá và lựa chọn phiên bản

Redmi Pad 2 Pro có hai cấu hình: 6 GB/128 GB giá 7,99 triệu đồng và 8 GB/256 GB kèm keyboard giá 10,69 triệu đồng. Theo thông tin từ website Xiaomi Việt Nam, mỗi phiên bản đang được giảm 1 – 1,2 triệu đồng, đưa mức khởi điểm xuống còn từ 6,99 triệu đồng. Người dùng cần nhập liệu nhiều có thể cân nhắc bản 8 GB/256 GB kèm bàn phím; nhu cầu cơ bản nên ưu tiên bản 6 GB/128 GB để tối ưu chi phí.

Đánh giá tổng quan và triển vọng

Trong phân khúc tầm trung, Redmi Pad 2 Pro gây chú ý nhờ tổ hợp trang bị đồng đều: màn 12,1 inch 2.5K 120Hz, Snapdragon 7s Gen 4, bốn loa Dolby Atmos và pin 12.000 mAh. Những điểm này được xem là ấn tượng trong tầm giá, đặc biệt khi kết hợp với HyperOS 2 và các tính năng liên thông phục vụ học tập, làm việc và giải trí linh hoạt.

Redmi Pad 2 Pro hỗ trợ cả bàn phím và bút để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng (Ảnh: Xiaomi).

Nếu bạn tìm một tablet màn lớn, ưu tiên hiển thị mượt, pin lâu và hệ sinh thái kết nối tốt với điện thoại Xiaomi, Redmi Pad 2 Pro là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá hiện nay.