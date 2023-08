Giải marathon – Cùng Faith về miền Ví, Giặm hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - 4.000 vận động viên tham gia Giải marathon – Cùng Faith về miền Ví, Giặm năm 2023 sẽ có nhiều trải nghiệm tuyệt vời trên các cung đường đua tại Nghệ An.

Các vận động viên Nghệ An tham gia tập luyện Marathon. Ảnh: Hoàng Cường

Sáng 10/8, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức buổi họp báo Giải marathon – Cùng Faith về miền Ví, Giặm năm 2023.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Quang - Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt; đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; các thành viên Ban Tổ chức; hơn 60 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Đức Anh

Giải marathon – Cùng Faith về miền Ví, Giặm năm 2023 thu hút 4.000 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên, trong đó có cả vận động viên người nước ngoài đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Áo, Trung Quốc, Ấn Độ, Afghanistan và vùng lãnh thổ Đài Loan…

Xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, các vận động viên (runner) sẽ băng qua những cung đường quen thuộc của thành Vinh, ngắm bình minh ở ven sông Lam, ngắm phà Bến Thủy nổi tiếng…

Các vận động viên sẽ tham dự ở 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km.

Trong đó dự kiến, cung đường chạy 5 km sẽ là: Quảng trường Hồ Chí Minh> Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > Quay đầu tại ngã ba Nguyễn Viết Xuân và Chu Huy Mân;

Cung đường chạy 10 km sẽ là: Quảng trường Hồ Chí Minh > Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > Chu Huy Mân > Quay đầu tại gần Bưu điện xã Hưng Hòa;

Cung đường chạy 21 km sẽ là: Quảng trường Hồ Chí Minh > Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > Chu Huy Mân > Quay đầu tại Eco Central Park;

Cung đường chạy 42 km sẽ là: Quảng trường Hồ Chí Minh > Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > Tỉnh lộ 542 > Đại lộ ven sông Lam> Bình Minh > Quay đầu tại Meliá Vinpearl Cửa Hội.

Đồng chí Bùi Đình Long trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi họp báo, các phóng viên đặt ra một số câu hỏi tới Ban tổ chức giải như: Lộ trình từng chặng của giải; mong muốn đơn vị tài trợ, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức giải trong những năm tới như một giải truyền thống uy tín, thường niên tại Nghệ An; với cự ly 42km xuất phát từ 3h00, nhưng có đoạn vẫn chưa có đèn đường, Ban tổ chức đã có kế hoạch như thế nào để đảm bảo về ánh sáng, an ninh...

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Anh

Trả lời các câu hỏi do nhà báo nêu, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác tổ chức Giải marathon – Cùng Faith về miền Ví, Giặm năm 2023 đã được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, lộ trình, an ninh an toàn, y tế.

Trong thời gian diễn ra giải chạy, tỉnh cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để vận động viên hoàn thành cự ly của mình, cũng như có những trải nghiệm đẹp về mảnh đất, con người xứ Nghệ. Giải marathon – Cùng Faith về miền Ví, Giặm chắc chắn sẽ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho các runner.

Về lộ trình chạy, đồng chí Bùi Đình Long yêu cầu các thành viên trong ban tổ chức cần nhanh chóng cung cấp thông tin cho các phóng viên qua nhóm tin nhắn Zalo đã được khởi tạo.

Về giải pháp chiếu sáng cho cung đường đua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, hiện có khoảng 10km ở tuyến đường ven sông Lam rất khó để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Vì vậy, ban tổ chức sẽ nghiên cứu, khảo sát thêm một số cung đường khác, nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên thi đấu.

Đồng chí Bùi Đình Long cũng mong muốn thông qua Giải marathon – Cùng Faith về miền Ví, Giặm năm 2023, các phóng viên sẽ quảng bá thêm hình ảnh đẹp về con người, cảnh sắc của Nghệ An đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ban tổ chức tặng hoa cho Nhà tài trợ. Ảnh: Đức Anh

Giải chạy marathon sẽ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) trong 2 ngày 19 và 20/8.