Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại Nghệ An ước đạt trên 93% kế hoạch giao

Tính đến ngày 20/11/2021, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 2.101,886 tỷ đồng, đạt 66,47% kế hoạch giao đầu năm. Trong đó, vốn trong nước đã giải ngân đạt 74,95%. Một số nguồn đạt khá như nguồn ngân sách Trung ương đạt 81,63%, nguồn thu sử dụng đất đạt 77,39%. Ước giải ngân đến hết năm 2021 đạt 93,09% kế hoạch giao đầu năm.

Một số đơn vị đã giải ngân trên 80% như BQL Khu kinh tế Đông Nam, Công an tỉnh, các huyện: Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Nam Đàn, Diễn Châu và thành phố Vinh.

Hình ảnh mô phỏng cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. So với các dự án giao thông khác, cao tốc Bắc -Nam có độ cao lớn hơn nên cần nguyên liệu đất đá san lấp lớn. Ảnh: Tư liệu

Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm: Dự án Đường ven biển đoạn Km76 - Km83+500 đã giải ngân 74,701 tỷ đồng/KH 120 tỷ đồng, đạt 62,25%; Dự án Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đã giải ngân 121,528 tỷ đồng/KH 149,7 tỷ đồng, đạt 81,18%; Dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1) đã giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 được 76,093 tỷ đồng/KH 100 tỷ, đạt 76,09% kế hoạch.

Mặc dù đã tập trung đôn đốc chỉ đạo quyết liệt nhưng tỷ lệ giải ngân đến ngày 20/11 của toàn tỉnh mới chỉ đạt 57,63% so với tổng kế hoạch giao. Đặc biệt là nguồn vốn nước ngoài mới giải ngân 193,891 tỷ đồng, đạt 31,46%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ (51,34%). Vốn kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2021 mới giải ngân đạt 51,41%.

Một số đơn vị ngành, huyện giải ngân còn chậm như Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An, Bộ Giao thông Vận tải, Tỉnh đoàn Nghệ An, Chi cục Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Đô Lương, TX Cửa Lò…

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc như đơn giá, xác định nguồn gốc đất… đang là tồn tại lớn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn… Tình trạng số dư tạm ứng kéo dài chưa thu hồi và tình trạng tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán vẫn còn lớn.

Theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến kế hoạch năm 2022 nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Nghệ An được thông báo 9.389,98 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương là 4.271,3 tỷ đồng; Ngân sách địa phương là 5.118,68 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 95%-100% trong năm 2022 với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.