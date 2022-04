Giải pháp nào để đẩy lùi thực trạng tảo hôn ở Kỳ Sơn?

Tỷ lệ tảo hôn có xu hướng tăng

Lầu Y Hùa ở bản Na Cáng, xã Na Ngoi năm nay vừa tròn 19 tuổi - độ tuổi rực rỡ nhất của người con gái, nhưng Hùa đã làm vợ người ta từ 4 năm trước và hiện có 2 đứa con. Trò chuyện với chúng tôi Y Hùa cho hay “Em lấy chồng năm 15 tuổi khi đang học THCS, chồng em lúc đó cũng mới 16 tuổi, chúng em quen nhau ở trường. Bố mẹ không đồng ý nhưng cứ ở với nhau thôi...”. Lấy chồng sớm thế có vất vả không? Nghe chúng tôi hỏi, Y Hùa bẽn lẽn trả lời “Vất vả lắm ạ. Nhà chồng 8 anh em, chồng là con út, ở chung với bố mẹ. Hiện tại, chồng đi nghĩa vụ quân sự, còn em ở nhà vừa chăm con, vừa làm rẫy, không đủ ăn...”.

Những trường hợp lấy chồng, lấy vợ khi chưa đủ tuổi kết hôn như vợ chồng Lầu Y Hùa không phải là hiếm. Năm 2021, ở bản Na Cáng có 10 cặp tảo hôn. “Cán bộ, ban quản lý bản cũng tuyên truyền nhiều rồi nhưng khó lắm, trai gái yêu nhau trong trường học rồi về ở với nhau thôi, bố mẹ ngăn cấm cũng không được, không khéo còn dẫn đến ăn lá ngón tự tử và nhiều hệ lụy khác...”, Bí thư Chi bộ bản Na Cáng bày tỏ.

Còn ông Mùa Bá Hờ - cán bộ tư pháp xã Na Ngoi cho biết: Chỉ tính riêng trong năm 2021, trên địa bàn có 33 cặp tảo hôn tập trung ở các bản Na Cáng, Pù Khả 1, Pù Khả 2, Buộc Mú... Họ không đến đăng ký kết hôn mà tự về ở với nhau nên xử lý rất khó, chủ yếu là nắm qua cán bộ thôn, bản.

Tại xã vùng biên Nậm Cắn, từ năm 2019 - 2021 có 228 cặp vợ chồng lấy nhau thì có tới 67 cặp tảo hôn, chiếm 23,2% (100% đều là đồng bào Mông). Số cặp cả vợ, cả chồng đều không đủ tuổi kết hôn theo quy định là 12 cặp, chiếm 17,9%, số cặp chỉ có vợ hoặc chồng chưa đủ tuổi kết hôn là 54, chiếm 80,6%. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn có 12 trường hợp tảo hôn, chủ yếu sinh ở độ tuổi từ 2005 - 2008, tập trung ở các bản Trường Sơn, Huồi Pốc, Tiền Tiêu và đều là người Mông.

Theo ông Xồng Bá Lầu - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn: Nguyên nhân là do ảnh hưởng của phong tục, tập quán lạc lậu được duy trì qua nhiều thế hệ. Nhiều gia đình kinh tế khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật, chưa nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục, nâng cao dân trí, không khuyến khích con em đến trường mà muốn con cái ở nhà làm việc giúp đỡ gia đình.

Nhiều em học sinh người dân tộc Mông nghỉ học sớm, nhất là sau khi kết thúc bậc THPT để lấy vợ, lấy chồng. Hệ lụy tảo hôn không chỉ gây hại đến sức khỏe, sự trưởng thành của trẻ em mà còn tạo áp lực cho gia đình, xã hội. Việc các em làm cha, làm mẹ khi còn quá trẻ, kinh nghiệm sống, kỹ năng chăm sóc con cái, nền tảng kinh tế không có dẫn tới cuộc sống khó khăn, hay xảy ra mâu thuẫn. Có trường hợp năm 2021 chính quyền phối hợp với nhà trường đã vận động thành công 2 em học sinh từ bỏ ý định tảo hôn để đi học tiếp, nhưng đầu năm 2022, em nữ là Lầu Y Nh. (SN 2007) ở bản Trường Sơn lại tảo hôn với một bạn nam khác học cùng lớp 9.



Là địa bàn tập trung của đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống (chiếm trên 95%), bao gồm 5 hệ dân tộc gồm có Khơ Mú, Thái, Mông, Hoa và Kinh. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng đã tích cực tham gia vận động nhân dân trên địa bàn huyện chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình, tập trung vào tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Từ đó, tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức của người dân. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2019-2021 tình hình tảo hôn tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa có sự gia tăng, chưa có hướng xử lý hiệu quả.

Cần sự vào cuộc đồng bộ

Để đẩy lùi nạn tảo hôn tiến tới việc xóa bỏ các phong tục, tập quán, hủ tục lạc hậu đi đến xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Ngày 26/7/2021, BTV Huyện ủy Kỳ Sơn đã ban hành Chỉ thị số 07 CT/HU tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Trong đó, yêu cầu chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị. Đồng thời khảo sát, nghiên cứu đánh giá và ra văn bản bãi bỏ một số hủ tục lạc hậu, không còn phù hợp trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức người lao động thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động; kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục để con cái tảo hôn hoặc bao che tổ chức đám cưới cho các cặp tảo hôn trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

Một số địa bàn còn tỷ lệ tảo hôn cao như ở xã Nậm Cắn đã chủ động ban hành kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. “Trong năm 2021, xã đã thành lập 3 CLB phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các bản Tiền Tiêu, Trường Sơn với 31 thành viên. Qua việc tổ chức sinh hoạt CLB cùng với việc tuyên truyền của ban, ngành cấp xã, cuối năm 2021, tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn xã có bước giảm đáng kể so với năm 2020...”, ông Xồng Bá Lầu - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn cho biết.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, để đẩy lùi được tảo hôn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống cơ sở với các giải pháp căn cơ, đồng bộ. Bên cạnh đó, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 82/2020/NĐ-CP... để tăng tính giáo dục, răn đe.

Điều 8, 9 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định, nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b ) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các Điểm a, b, c và d, Khoản 2, Điều 5 của Luật này.

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.