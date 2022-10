Giải pháp nào để ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, mà nguyên nhân do lái xe sử dụng chất kích thích, quá tốc độ… khiến dư luận xã hội không khỏi bức xúc, hoang mang.

“Xe điên” gây hậu quả nghiêm trọng

Khoảng 0h ngày 14/9/2022, một chiếc xe 5 chỗ ngồi chạy trên đường Phạm Hồng Thái hướng từ xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên về trung tâm TP Vinh. Khi đến đoạn gần khu vực cầu Cửa Tiền, phường Vinh Tân, TP Vinh, chiếc xe này va chạm với một người đàn ông đi xe máy, sau đó mất lái tiếp tục tông vào một số bảng hiệu bên đường rồi đâm liên tiếp vào 3 chiếc ô tô của người dân đỗ bên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe 5 chỗ ngồi có hai nam thanh niên. Vụ tai nạn tuy không có thương vong về người nhưng làm 4 chiếc ô tô đều bị hư hỏng nặng.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 16/5/2022 trên tuyến đường 36, thuộc địa bàn xóm 5, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, một chiếc xe hổ vồ chở cát lưu thông trên đường 36 theo hướng huyện Nghĩa Đàn - thị xã Hoàng Mai. Khi đến địa bàn xóm 5, xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai), bất ngờ mất lái va chạm với chiếc xe đầu kéo lưu thông theo hướng ngược chiều. Chưa dừng lại, chiếc xe chở cát tiếp tục va chạm với 2 chiếc xe con mang BKS 37A - 435.xx và 37A - 534.xx và một chiếc xe máy khác; phương tiện này chỉ dừng lại khi lao xuống thửa ruộng cạnh đường 36 và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến một người đàn ông đi xe máy bị thương, 4 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây. Đáng nói, các vụ tai nạn đều để lại hậu quả rất nghiêm trọng, ngoài gây thiệt hại lớn về tài sản, nhiều vụ việc gây hậu quả vô cùng đau xót và đã có không ít người vô tội phải bỏ mạng hoặc bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng.

Bày tỏ sự bức xúc về tình trạng này, ông Dương Sỹ Dần, trú ở phường Lê Lợi, TP. Vinh cho rằng, dù mức phạt cho hành vi sử dụng rượu bia, quá tốc độ… hiện nay của Nghị định 100/CP và Nghị định 123/CP sửa đổi khá nặng, song chỉ mới dừng lại ở việc phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn nhất định, chưa xử phạt hành vi tái phạm, khiến nhiều người vẫn còn “nhờn luật”. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần nghiên cứu đưa ra những hình thức xử phạt nặng hơn như tước bằng lái xe vĩnh viễn, thậm chí xử lý hình sự.

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm

Qua xử lý thực tế, lực lượng chức năng cho biết: Để xảy ra những vụ tai nạn liên hoàn trước tiên do lái xe mất kiểm soát từ va chạm đầu tiên để rồi biến thành liên hoàn, nghiêm trọng. Về nguyên nhân có thể kể đến do lái xe uống rượu, bia, chất kích thích, lái xe hoảng loạn, không tự chủ được hành vi; do “đạp nhầm chân ga”… Ngoài ra, còn có nguyên nhân xuất phát từ việc lái xe mất tập trung, buồn ngủ, điều khiển phương tiện khi đang trong trạng thái tức giận, bực bội, kích động cũng là những nguyên nhân dễ dẫn đến tai nạn.

Để phòng tránh tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông liên hoàn, ông Hồ Minh Diễn - Trung tâm đào tạo lái xe PTS, thuộc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho rằng: Cùng với chấp hành nghiêm Luật Giao thông, người điều khiển phương tiện cũng cần trang bị cho mình văn hóa giao thông, kể cả cách xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn, đặc biệt là kiên quyết nói không với các chất kích thích như rượu, bia trước khi lái xe. Ngoài ra, trong bất kỳ điều kiện nào, người lái xe không nên đặt chân phải xuống sàn xe để tránh trường hợp bị cuống, đạp nhầm chân phanh thành chân ga.

Còn theo anh Nguyễn Văn Quang, chủ gara ô tô trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Vinh: Ngày nay các nhà sản xuất liên tục phát triển và trang bị cho ô tô nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống cảnh báo mất tập trung, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước… Tuy nhiên, dù có hiện đại đến mấy thì quan trọng vẫn là con người. Bởi vậy, mỗi khi lái xe, người lái nên hạn chế sử dụng điện thoại, nếu buồn ngủ, tâm trạng đang không tốt thì nên tạm dừng phương tiện.

Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông nói chung, các vụ tai nạn giao thông liên hoàn nói riêng, lực lượng CSGT sẽ duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát, trong đó tập trung xử nghiêm các lỗi vi phạm như quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn… Đặc biệt, trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, đối với người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, ngoài việc xử lý theo quy định sẽ đồng thời gửi thông báo về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định… Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh

Như vậy, có thể thấy cùng với công tác tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, lực lượng Cảnh sát giao thông cần thường xuyên duy trì các chuyên đề xử lý các lỗi vi phạm như tốc độ, nồng độ cồn… để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đồng thời kiên quyết nói “không” với các hành vi can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông.

Về phía người tham gia giao thông, để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, trước tiên mỗi lái xe phải tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ, các quy tắc giao thông. Khi tham gia giao thông cần giữ khoảng cách, đồng thời lắp đặt hệ thống camera trước và sau cho xe ô tô để vừa dễ quan sát trong quá trình điều khiển phương tiện, vừa tránh việc xảy ra tranh cãi hay phải chịu không đúng trách nhiệm trong các trường hợp va chạm...