Giải pháp nào ngăn chặn hiểm họa cháy nhà ở kết hợp kinh doanh?

(Baonghean.vn) - Do yêu cầu về mặt bằng kinh doanh ngày càng lớn nên các nhà dân bám mặt đường lớn đã cải tạo, chuyển đổi sang cho thuê kinh doanh. Nhiều gia đình cho thuê quầy ốt phía dưới và tổ chức cải tạo, hàn kiên cố tầng trên để ở, ẩn chứa nhiều hiểm họa nếu không may cháy nổ xảy ra. Chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời vừa có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Nghệ An về vấn đề này.

Nhóm PV