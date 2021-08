Giải quyết dứt điểm, tuyệt đối không để tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung

Trưa 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc cùng xã Sơn Thành, huyện Yên Thành khi địa phương này liên tục xuất hiện các ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Phát hiện các ca nhiễm Covid-19 ở lần xét nghiệm thứ 4

Từ tháng 7/2021 đến nay, huyện Yên Thành đã xuất hiện 43 ca nhiễm Covid-19. Tất cả các ca bệnh đều liên quan đến công dân trở về từ các vùng dịch. Đặc biệt, trong ngày 9/8, Yên Thành có tới 15 ca bệnh được công bố, trong đó, xã Sơn Thành có 8 bệnh nhân; xã Lăng Thành có 2 bệnh nhân; xã Hùng Thành có 5 bệnh nhân.

Riêng với xã Sơn Thành, từ ngày 20/7 đến ngày 9/8, ở xã đã xuất hiện 23 ca dương tính, trong đó, có 3 ca là cán bộ làm việc trong khu cách ly. Hiện nay xã đang tổ chức cách ly hơn 85 người, có 230 người liên quan đến các ca bệnh.

Làm việc tại xã Sơn Thành, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã thực hiện kiểm tra 3 khu cách ly tập trung công dân về từ vùng dịch và các trường hợp F1 của 3 bệnh nhân là cán bộ làm việc trong khu cách ly.

Khu cách ly Trường Mầm non xã Sơn Thành xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo khi có 3 cán bộ làm nhiệm vụ tại đây nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Chung Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã kiểm tra khu cách ly tại Trạm Y tế xã - nơi có tới 8/11 công dân đang cách ly nhiễm Covid-19. Những ca bệnh này đều về từ Hà Nội, phát hiện nhiễm Covid-19 ở lần xét nghiệm thứ 4… Nghi vấn đặt ra là có sự lây nhiễm chéo tại khu cách ly này khi công dân cách ly ở đây sử dụng 1 nhà vệ sinh, hành lang chung.

Báo cáo cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An , ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Thời điểm này, huyện Yên Thành đang thực hiện cách ly tập trung cho 1.231 người về từ vùng dịch và các trường hợp F1. Hiện nay, số lượng người về từ vùng dịch vẫn đang tiếp tục tăng, trung bình mỗi ngày địa phương đón khoảng 100 người. Các khu cách ly tập trung ở huyện cơ bản đã kín chỗ.

Các công dân cách ly tại Trạm Y tế xã Sơn Thành sử dụng chung nhà vệ sinh. Ảnh: Thành Chung Ngay sau khi xuất hiện các ca nhiễm tại Trạm Y tế xã Sơn Thành, huyện đã tiến hành phong tỏa trạm y tế; thực hiện điều tra, truy vết tất cả người tiếp xúc công dân cách ly; thống kê số cán bộ UBND xã có qua làm việc tại khu cách ly; số nhân viên y tế tại trạm, người nhà nhân viên y tế và tất cả những người đã đến trạm khám, chữa bệnh từ ngày 20/7 đến nay. Tổng cộng có 235 người liên quan. Huyện Yên Thành chỉ đạo Trung tâm Y tế lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp này.

Ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra, làm việc, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tiếp tục quán triệt tinh thần: Các khu cách ly y tế tập trung là của huyện quản lý; đặt trên địa bàn các xã. Huyện giao trách nhiệm cho các xã thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, Trạm Y tế xã Sơn Thành đã được huyện Yên Thành phong tỏa, thực hiện điều tra, truy vết lịch sử tiếp xúc của các ca nhiễm với người liên quan. Ảnh: Thành Chung Huyện Yên Thành cần thường xuyên rà soát, thanh, kiểm tra các khu cách ly; phân công thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện bám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, cách ly đảm bảo hiệu quả, an toàn.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành là địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch Covid-19. Yên Thành phải hết sức chủ động trong việc điều tra, truy vết, phát hiện các trường hợp nghi ngờ. Trong đó, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò tổ Covid-19 cộng đồng nhằm phát hiện người dân có biểu hiện ho, sốt đưa đi xét nghiệm.

Trong tiếp nhận công dân về từ vùng dịch cách ly y tế, huyện cần phân rõ các cụm, thời gian, về từ địa phương nào để bố trí công dân cách ly một cách khoa học. Huyện cần tính toán đến phương án cho công dân về từ vùng dịch cách ly tại hộ gia đình (những người trong gia đình cần di tản trước khi công dân về).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành bàn các giải pháp ngăn chặn tình trạng lây chéo trong khu cách ly. Ảnh: Thành Chung Huyện Yên Thành tiếp tục kéo dài thời gian cách ly tại các khu cách ly xuất hiện F0 thêm 14 ngày theo đúng quy định. Khu cách ly xuất hiện F0 thì tạm thời không tiếp tục tiếp nhận thêm công dân về cách ly; quản lý nghiêm khu cách ly, tuyệt đối không để người dân tự ý đi lại, giao lưu trong khu cách ly; chấn chỉnh, nhắc nhở đội ngũ tham gia nhiệm vụ trong khu cách ly thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch; chú ý đảm bảo công tác hậu cần, xử lý rác thải theo đúng quy định; thường xuyên phun tiêu trùng, khử độc các vị trí liên quan… tránh xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo.

Xã Sơn Thành hiện đã có 10 công dân hoàn thành cách ly tập trung hiện đang cách ly tại nhà. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh yêu cầu phải theo dõi sát các biểu hiện sức khỏe của các công dân này; yêu cầu các công dân thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà.

Xã Sơn Thành và Trung tâm Y tế huyện Yên Thành cần rút kinh nghiệm sâu sắc, không được tái diễn việc di chuyển người có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện lâm sàng, nghi ngờ mắc Covid-19 ra khỏi khu vực cách ly đưa đến Bệnh viện huyện. Trong trường hợp cần thiết phải báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, tỉnh để đưa về bệnh viện tỉnh điều trị - PGS.TS Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh.

Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An thực hiện bám sát, giúp đỡ huyện Yên Thành thực hiện các phương án, giải pháp chống dịch Covid-19.

Trong ngày 9/8, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn hỏa tốc số 5660 “Về việc tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung” gửi Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Chủ tịch UBND huyện Yên Thành. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra quy trình, công tác tổ chức cách ly tập trung tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, làm rõ sự lây nhiễm chéo trong khu cách ly; đề xuất giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm, đảm bảo tuyệt đối không để tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát việc cách ly công dân tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành; đề xuất các giải pháp để tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.