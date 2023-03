Giải quyết tận gốc nạn khai thác trái phép rừng trồng vùng Bắc Nghệ An

Cùng trong tháng 2/2023, huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai đã xảy ra 2 vụ khai thác trái phép rừng thông. Về vụ phá rừng ở huyện Quỳnh Lưu, diễn ra trong ngày 28/2 và ngày 2/3 cùng một khu vực thuộc địa bàn xã Quỳnh Châu, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý, bảo vệ (Báo Nghệ An thông tin tại bài viết “Nhức nhối vụ phá rừng, đánh người ở Quỳnh Châu” số ra ngày 12/3/2023). Vụ việc này, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khi diện tích rừng bị hủy hoại lên đến 2,2 ha, bên cạnh đó, đối tượng phá rừng còn cố tình đánh trọng thương cán bộ bảo vệ rừng nhằm tẩu tán tang vật khỏi hiện trường.

Vùng rừng bị phá thuộc Lô 1, Khoảnh 3, Tiểu khu 343B, do Trạm Bảo vệ rừng Lèn Ngồi (Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An) trực tiếp quản lý, bảo vệ. Đây là vùng rừng trồng 2 loài cây thông và keo của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2000 (Dự án 661). Theo mô tả, rừng phủ kín một quả đồi lớn, nhưng quan sát trong ngày 9/3 thì chỉ còn sót lại một khoảnh phía trên đỉnh. Chân đồi, thân đồi chỏng chơ gốc thông, keo, ngổn ngang những đống cành, lá cùng những thân cây đã cắt khúc. Điều dễ nhận thấy, đây là một vụ phá rừng quy mô lớn, có đông người cùng thiết bị xe, máy tham gia, và mục tiêu là nhằm chiếm đất trồng keo. Tại thời điểm này, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu – Hoàng Mai, cán bộ xã Quỳnh Châu và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An thì vụ việc được phát hiện ngày 28/2/2023; đến ngày 2/3, các đối tượng quay trở lại tiếp tục hành vi phá rừng. Ở lần phá rừng ngày 2/3, khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy, để lại phương tiện ô tô, máy cưa. Đến ngày 6/3 thì các đối tượng huy động thêm người quay lại để đánh tháo phương tiện, và đã hành hung 1 bảo vệ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đến mức phải nhập viện…