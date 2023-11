(Baonghean.vn) - Sau giải thể, hồ sơ, tài sản của Bệnh viện Dã chiến sẽ được bàn giao cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục bảo quản, lưu trữ. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chịu trách nhiệm trình Sở Y tế phương án xử lý tài sản theo quy định.

Ngày 2/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND giải thể Bệnh viện Dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An điều trị bệnh nhân COVID-19.

Quyết định nêu rõ: Giải thể Bệnh viện Dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An điều trị bệnh nhân COVID-19 trực thuộc Sở Y tế (được thành lập theo Quyết định số 3807/QĐ- UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An điều trị bệnh nhân COVID-19 được thành lập theo Quyết định số 3807/QĐ- UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Hoàng Linh

Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác cán bộ, chế độ chính sách, tài sản, tài chính, thu hồi con dấu và thực hiện các nội dung khác có liên quan đến việc giải thể Bệnh viện Dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An điều trị bệnh nhân COVID-19; kiểm tra, chỉ đạo Bệnh viện Dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về công tác lưu trữ hồ sơ hoạt động, thanh quyết toán kinh phí, bảo quản và xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An điều trị bệnh nhân COVID-19 chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, phối hợp Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hoàn thành thủ tục bàn giao tài sản sau khi trưng dụng theo quy định Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản; hoàn thành và bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài sản trong quá trình điều trị bệnh nhân COVID-19 đúng quy định cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục bảo quản, lưu trữ.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chịu trách tiếp nhận hồ sơ hoạt động, tài sản của Bệnh viện Dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An để bảo quản, lưu trữ và trình Sở Y tế phương án xử lý tài sản theo quy định./.