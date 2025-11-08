Thể thao Giải vô địch Bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17/8 Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện môn bơi, rèn luyện thể chất, phòng chống đuối nước cho trẻ em; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng bổ sung cho đội tuyển bơi của tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 80 năm truyền thống Văn hóa – Thông tin Nghệ An, Giải vô địch Bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 17 tháng 8 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.

Giải đấu dành cho các vận động viên có hộ khẩu hoặc đang sinh sống, học tập tại Nghệ An, là thành viên tập luyện thường xuyên của các câu lạc bộ bơi hợp pháp, đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn và sức khỏe.

Các vận động viên đang thuộc diện đào tạo tập trung tại trung tâm huấn luyện thể thao cấp tỉnh hoặc quốc gia, cũng như những em đã đạt thành tích cá nhân tại Giải bơi cứu đuối Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2025, sẽ không được tham gia.

Một giải bơi dành cho thiếu nhi do xã Quỳnh Tam tổ chức để tuyển chọn các vận động viên tham gia Giải vô địch Bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: CSCC

Năm nay, giải được tổ chức theo 6 nhóm tuổi (7 tuổi trở xuống, 8-9 tuổi, 10-11 tuổi, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và 16-18 tuổi), với các nội dung bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa ở cự ly 50m và 100m.

Các lượt thi đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp, tính thành tích chung cuộc dựa trên tổng thời gian. Ban tổ chức sẽ trao huy chương, giấy chứng nhận và giải thưởng cho các vận động viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở từng nội dung.

Giải vô địch Bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025 hứa hẹn sẽ là sân chơi thể thao sôi động và hấp dẫn, góp phần lan tỏa phong trào bơi lội, nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng hình ảnh Nghệ An năng động, khỏe mạnh.