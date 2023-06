Giảm đau do viêm khớp có thể áp dụng 7 cách này

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Viêm khớp có thể gây đau, sưng... ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống hàng ngày của người mắc. Có một số cách có thể giúp người bệnh giảm đau.

1. Dùng thuốc giúp giảm đau do viêm khớp

Một số loại kem không kê đơn (OTC) có chứa capsaicin, bôi tại chỗ giúp giảm đau . Capsaicin là hoạt chất có trong quả ớt, có thể ngăn chặn các thụ thể đau hoặc giảm viêm, giúp giảm đau do viêm khớp .

Trong trường hợp được bác sĩ kê đơn thuốc điều trị, người bệnh cần tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định, tuân thủ liều lượng thuốc, số lần uống thuốc trong ngày và liệu trình dùng thuốc…

Bám sát kế hoạch điều trị là cách tốt nhất để giảm đau khớp do viêm khớp và tránh biến chứng.

2. Thực hiện chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải

TS. Folashade Alade, bác sĩ chuyên khoa thấp khớp của Piedmont Physicians Group ở Georgia cho biết, không có kế hoạch ăn uống kỳ diệu nào giúp giảm viêm khớp, nhưng chế độ ăn Địa Trung Hải được coi là tiêu vàng vàng cho chế độ ăn chống viêm. Ít viêm hơn đồng nghĩa với ít đau do viêm khớp hơn.

Một đánh giá gần đây trên tạp chí Rheumatology International cho thấy rằng, ăn theo chế độ Địa Trung Hải, nhấn mạnh vào trái cây và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và cá trong khi cắt giảm thịt đỏ… cho thấy hứa hẹn trong việc giảm đau và cải thiện chức năng thể chất của bệnh nhân viêm khớp dạng thấp .

3. Cắt giảm lượng đường

Cắt giảm lượng đường sẽ giúp giảm đau do viêm khớp. Trong một nghiên cứu trên 217 người bị viêm khớp dạng thấp, món tráng miệng và nước ngọt có đường là hai loại thực phẩm thường được báo cáo làm cho các triệu chứng đau khớp do viêm khớp của họ trở nên tồi tệ hơn. Do đó, cần hạn chế đồ ngọt đối với người bị viêm khớp.

Ngay cả khi bạn không cảm thấy giảm đau trực tiếp khi tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải hoặc cắt giảm lượng đường, nhưng những thói quen này có thể giúp giảm đau khớp do viêm khớp một cách gián tiếp. Cụ thể: Trọng lượng tăng thêm gây thêm căng thẳng cho các khớp và có liên quan đến mức độ viêm nhiễm cao hơn. Vì vậy đạt được và duy trì chỉ số BMI khỏe mạnh có thể giúp bạn bớt đau hơn. Tránh thực phẩm có đường, chế biến sẵn và chiên rán, đồng thời nhấn mạnh trái cây và rau có thể giúp giảm đau do viêm khớp thông qua giảm cân .

4. Không ngồi lâu

Nếu bạn đang phải đối phó với chứng đau lưng, việc ngồi lâu và quá ít vận động… có thể góp phần gây ra cơn đau. Rất nhiều người ngồi bàn giấy, có xu hướng quên rằng theo thời gian, ngồi có hại cho lưng của bạn. Do đó, nên đứng dậy ít nhất mỗi giờ một lần để vươn vai một chút bên bàn làm việc.

5. Hoạt động thể chất thường xuyên

Khi bạn càng ít di chuyển cơ thể, các khớp của bạn sẽ càng đau khi hoạt động. Nghỉ ngơi trong lúc đau, nhưng tập thể dục là điều tốt nhất cho cơ thể bạn về lâu dài.

Các môn như bơi, yoga, thái cực quyền… rất có lợi cho những người viêm khớp.

6. Chườm nóng hoặc lạnh

Liệu pháp nhiệt có thể giúp giãn nở các mạch máu để thúc đẩy lưu lượng máu, trong khi liệu pháp lạnh làm thắt chặt các mạch máu để giảm viêm. Theo nguyên tắc chung, đối với cơn đau mạn tính, bạn sử dụng nhiệt nhưng nếu là một vết thương cấp tính, hãy chườm lạnh, TS Alade cho biết.

Tuy nhiên, một số người bị bùng phát cơn đau cấp tính có thể cảm thấy tốt hơn khi chườm nóng và những người bị đau mạn tính có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi chườm lạnh. Vì vậy hãy thử cả hai và tìm ra cách nào khiến bạn cảm thấy tốt nhất.

7. Tự xoa bóp (mát -xa)

Mát-xa không chỉ để giảm căng thẳng mà còn giúp các khớp của bạn giảm đau. Một nghiên cứu trên 42 người trưởng thành bị viêm khớp dạng thấp cho thấy những người được xoa bóp với áp lực vừa phải sẽ ít đau hơn; phạm vi chuyển động tốt hơn ở vai, khuỷu tay và cổ tay và độ bám chắc hơn sau một tháng.

Xoa bóp các cơ xung quanh khớp bị viêm có thể giúp cải thiện tuần hoàn và giảm co thắt gây đau. Mặc dù dịch vụ mát - xa chuyên nghiệp sẽ giúp ích cho bạn, nhưng không phải lúc nào cách này cũng thuận tiện và phụ thuộc vào kinh tế của từng người bệnh.

Thay vào đó, bạn có thể học một số kỹ thuật tự xoa bóp đơn giản, có thể thực hiện tại nhà, để thực hiện xoa bóp các khớp bị viêm bao gồm: Đầu gối, bàn tay, bàn chân, cổ…

Người bệnh cũng có thể trao đổi với một nhà trị liệu vật lý chuyên về viêm khớp để được hướng dẫn một số kỹ thuật nhắm vào các khớp cụ thể gây đau.

Ngoài các biện pháp khắc phục tại nhà này, điều quan trọng người bệnh cần giảm cân (nếu thừa cân), cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng… cũng sẽ hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng viêm khớp.