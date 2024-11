Giám đốc bị khởi tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phan Tuyết - 02/11/2024 18:25

Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.