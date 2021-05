Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bầu cử sớm tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn)- Ngày 19/5, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, do Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử sớm tại huyện Kỳ Sơn, cùng đi có đại diện UBMTTQ tỉnh, Sở Y tế tỉnh Nghệ An.