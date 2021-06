Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chốt

Từ 0h ngày 8/6, tỉnh Nghệ An tạm dừng các hoạt động không thiết yếu tại 5 địa phương giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh để phòng, chống dịch. Để phương pháp này thực sự phát huy hiệu quả, Công an Nghệ An đã tăng cường lực lượng; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an Nghệ An kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chốt. Ảnh: Xuân Bắc

Cũng thời gian này, Công an Nghệ An đã tiến hành lập 5 chốt tại cầu Bến Thủy 1 và 2, cầu Yên Xuân, cầu Cửa Hội và tại xã Nam Kim (giáp với xã Đức Tường, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Công an các địa phương đã bố trí cán bộ chiến sĩ và huy động phương tiện, trang thiết bị để túc trực 24/24. Tại điểm chốt, người và phương tiện qua lại đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn theo quy định.

Người và phương tiện qua các chốt đều phải tuân thủ các quy định phòng dịch. Ảnh: Xuân Bắc

Trực tiếp kiểm tra tại các điểm, Đại tá Phạm Thế Tùng đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để triển khai phòng, chống dịch có hiệu quả. Trường hợp nào không chấp hành quy định phòng, chống dịch hoặc có hành vi chống đối đều bị xử lý nghiêm (thậm chí xử lý hình sự) theo quy định của pháp luật.