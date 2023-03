Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tiến độ, chỉ đạo việc triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại Kỳ Sơn và Tương Dương

(Baonghean.vn) - Theo Kế hoạch, Bộ Công an và Công an tỉnh xây dựng 2.420 nhà ở hỗ trợ cho 2.420 người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới tỉnh Nghệ An.