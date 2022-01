Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà Tết đồng bào, chiến sỹ huyện biên giới Kỳ Sơn

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn) đón tiếp Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Đoàn công tác tới thăm và tặng quà nhân dịp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Công Kiên Thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Keng Đu, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Keng Đu, Đoàn công tác của tỉnh được nghe báo cáo thành tích của các đơn vị trong năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 cũng như kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.



Trong đó, đặc biệt chú ý công tác tuần tra, kiểm soát khu vực đường biên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phối hợp ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19, góp phần giúp nhân dân toàn huyện cũng như toàn tỉnh đón Tết an toàn, vui vẻ.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn). Ảnh: Công Kiên Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Kèo Cơn (thuộc Đồn Biên phòng Keng Đu). Ảnh: Công Kiên Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thế Tùng ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong năm qua, nhất là công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm ở địa bàn quản lý và công tác triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.



Qua đó, tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn yên tâm làm ăn, góp phần duy trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy tình đoàn kết, đẩy mạnh công tác phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho Công an xã Keng Đu (Kỳ Sơn). Ảnh: Công Kiên Tặng quà đại diện hộ nghèo ở xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn). Ảnh: Công Kiên Giám đốc Công an tỉnh lưu ý, xã Keng Đu nằm cách xa trung tâm huyện, là địa bàn vùng biên, giao thông cách trở nên kẻ xấu thường lợi dụng để chống phá, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết. Vì vậy, cán bộ, chiến sỹ biên phòng, công an và dân quân tự vệ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm giữ gìn cuộc sống bình yên và quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong dịp vui Tết, đón Xuân.



Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Keng Đu và lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Kèo Cơn (thuộc Đồn Biên phòng Keng Đu); Công an xã, và chuyển phần quà tới Ban Chỉ huy Quân sự xã Keng Đu cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đón nhận nhiều niềm vui và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.