Giám đốc ngân hàng cảnh giác giúp Công an lật tẩy chiêu lừa cao tay

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Duy Thành (SN 1996, trú tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 23/12/2021, Công an phường Kim Giang (Thanh Xuân) tiếp nhận trình báo của anh Lưu Đức Thành, giám đốc một ngân hàng, có trụ sở tại phường Kim Giang về việc ngày 23/12, có một đối tượng nam giới sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Huỳnh Trọng Nhân đến thực hiện giao dịch chuyển khoản và rút tiền từ chủ tải khoản mang tên Huỳnh Trọng Nhân với số tiền 65 triệu đồng tiền mặt và ủy nhiệm chi số tiền 400 triệu đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Toàn... Quá trình thực hiện giao dịch, anh Thành phát hiện giấy CMND này có dấu hiệu làm giả nên đã trình báo đến Công an phường Kim Giang.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân làm rõ hành vi của bị can Đào Duy Thành. Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận, có quen biết với Nguyễn Thị Hương Huyền (SN 1990, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình) và Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1989, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) và được Huyền trao đổi về việc nhiều người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng.