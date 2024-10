Pháp luật Giám đốc Quỹ tín dụng và thuộc cấp lĩnh án vì tham ô gần 24 tỷ đồng Do cần vốn để kinh doanh, cho con gái đi du học và mua nhà ở nước ngoài Nguyễn Thành Công – nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa đã chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện nhiều hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt của Quỹ tín dụng gần 24 tỷ đồng.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử vụ án Tham ô tài sản tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). 5 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thành Công – nguyên Giám đốc Quỹ TDND xã Nghi Hoa, Đặng Văn Thành – Phó Giám đốc, Trần Thị Ngọc Hà – kế toán trưởng, Trần Thị Hà Phương - cán bộ tín dụng thẩm định, Nguyễn Thị Phương Thảo - thủ quỹ.

Theo cáo trạng, trong quá trình công tác tại Quỹ TDND xã Nghi Hoa từ năm 1996 đến tháng 10/2023, do cần vốn để kinh doanh, cho con gái đi du học và mua nhà tại Australia, Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện nhiều hồ sơ vay vốn.

4 bị cáo Thành, Hà, Phương, Thảo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Sau đó, Công vay tiền tại Quỹ TDND xã Nghi Hoa nhằm mục đích chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Đến ngày 3/9/2019, số tiền dư nợ của Công từ những hồ sơ lập khống là gần 24 tỷ đồng.

Do không trả được số tiền dư nợ trên cho Quỹ tín dụng nên từ ngày 4/9/2019 đến ngày 10/10/2020, Công tự làm giấy đề nghị vay vốn, tự lấy tên khách hàng vay vốn là thành viên của Quỹ tín dụng.

Sau đó, Công chỉ đạo Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo hoàn thiện các hồ sơ vay vốn cho mình. Mục đích của đối tượng này là tất toán, hợp thức hóa trên hồ sơ, chứng từ số tiền từ những hồ sơ vay vốn lập khống trước đó.

Mặc dù biết những hồ sơ Giám đốc Quỹ tín dụng chỉ đạo làm là lập khống nhưng Thành, Hà, Phương, Thảo vẫn thực hiện hành vi lập khống 124 hồ sơ vay vốn cho Công giải ngân trên hồ sơ, chứng từ gần 24 tỷ đồng.

Sau đó, Công đã bán nhà, tài sản khắc phục hơn 9,1 tỷ đồng rồi bỏ trốn sang Australia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Australia làm thủ tục dẫn độ Nguyễn Thành Công về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra vụ án nhưng đến nay chưa có kết quả.

Trên cơ sở cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và đánh giá các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, cũng như lời khai của Công và những người liên quan, TAND tỉnh Nghệ An quyết định xét xử vắng mặt Nguyễn Thành Công.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Thành khai do là cấp dưới nên làm theo sự chỉ đạo của bị cáo Công.

Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng thừa nhận làm theo chỉ đạo của bị cáo Công. Trong vụ việc này các bị cáo không hưởng lợi gì.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã gây dư luận xấu, gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân. Trong vụ án này bị cáo Công là đối tượng chủ mưu nên bị tuyên phạt tù chung thân.

Các bị cáo còn lại trong vụ án nhận thức rõ hành vi của mình là sai nhưng vì cả nể, nghe theo mệnh lệnh cấp trên nên vẫn thực hiện. Tòa đã tuyên phạt Đặng Văn Thành 5 năm tù. Hai bị cáo Trần Thị Ngọc Hà và Trần Thị Hà Phương lĩnh án 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo bị tuyên 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.