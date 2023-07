(Baonghean.vn)- Trả lời ý kiến của đại biểu HĐND, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, hiện nay, việc giám sát chặt nồng độ cồn khiến người đi du lịch Cửa Lò giảm. So sánh với du lịch của tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An thua cách 10 năm và nếu vẫn như hiện nay, sẽ thua tiếp 10 năm nữa.