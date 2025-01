Thời sự Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An xin nghỉ hưu trước tuổi Ông Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An vừa có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi khi thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Sáng 14/1, Trao đổi với Báo Nghệ An, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, ông đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 13/12/2024 của Ban chỉ đạo tỉnh Nghệ An về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 Trung ương và định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 1022 ngày 19/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Du lịch hợp nhất thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Cường đã nghiên cứu Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 178/2024 ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, trong thực hiện sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện theo thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghỉ hưu đối với cán bộ. Vì vậy, ông đã quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Mạnh Cường hiện là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, ông Nguyễn Mạnh Cường cũng xin được thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh ngày 8/3/1964, quê quán ở xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đang giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An.

Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn). Ảnh: Trọng Tấn

Trong thời gian qua, ngành Du lịch Nghệ An có nhiều khởi sắc. Ngày 23/5/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1439/QĐ.UBND phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Mục tiêu chiến lược là: Phát huy tiềm năng, lợi thế vị trí địa lý – văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú để tạo bước phát triển đột phá cho du lịch Nghệ An, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đến năm 2030, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An. Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác; đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 9-10%.