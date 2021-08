Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An: Tạo điều kiện để tiếp nhận con em công dân trở về nhập học

Đây là thông tin được GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, khi đề cập đến công tác chuẩn bị năm học mới tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An với 21 huyện, thành, thị trong tỉnh được tổ chức vào chiều 10/8.

GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An với 21 huyện, thành, thị trong tỉnh được tổ chức vào chiều 10/8. Ảnh: Thành Duy Năm học 2021 - 2022, Bộ GD&ĐT quy định ngày tựu trường sớm nhất là 1/9 và ngày khai giảng là 5/9, riêng đối với học sinh vào lớp 1 thì ngày tựu trường trước 23/8. Trên cơ sở này, GS. TS Thái Văn Thành cho biết, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh văn bản về khung thời gian của năm học mới. Theo đó, đối với Nghệ An thống nhất ngày tựu trường là 1/9 và khai giảng là 5/9, kết thúc học kỳ một là 16/1/2022 và học kỳ 2 là 25/5/2022.



Người đứng đầu ngành Giáo dục tỉnh phân tích thêm: Đối với học sinh vào lớp 1 không tựu trường trước 23/8 vì ngành đã có mô hình chuyển tiếp cho học sinh mầm non 5 tuổi lên lớp 1 và giữa hai bậc học đã cho các cháu làm quen với việc học tập lớp 1 nên không cần phải tựu trường trước một tuần.

Giám đốc Sở GĐ&ĐT Nghệ An mong muốn các huyện, thành, thị chỉ đạo từ nay trở đi không dùng các cơ sở giáo dục để thực hiện cách ly người từ vùng dịch Covid -19 trở về; còn những trường học được sử dụng để cách ly mà đã hoàn thành cách ly thì sớm thực hiện vệ sinh phòng dịch, phun thuốc khử khuẩn để nhà trường nhận bàn giao và chuẩn bị tất cả các khâu cho năm học mới.

Trường PTDTBT THCS Nậm Cắn, Kỳ Sơn nơi đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho gần 100 công dân trở về từ vùng dịch. Ảnh tư liệu: Thành Cường Đề cập đến khai giảng năm học mới, GS.TS Thái Văn Thành cho biết, đã lên phương án kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Xã nào không bị cách ly thì khai giảng trực tiếp; còn những xã đang cách ly thì tổ chức trực tuyến. Ngành đã chỉ đạo phòng Giáo dục các địa phương rà soát, nắm sâu sát điều kiện phương tiện chuẩn bị để học sinh vùng cách ly có thể kết nối, đón ngày khai giảng dù đang ở nhà vì ngày đến trường rất quan trọng với các học sinh, đặc biệt là học sinh bước vào lớp 1.



Còn các cơ sở giáo dục mầm non do có nhiều trường đang được trưng dụng làm khu cách ly, người đứng đầu ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An cho biết, đối với học sinh mầm non không gọi là ngày khai giảng mà gọi là ngày hội đến trường của bé; do đó không nhất thiết tổ chức vào đúng ngày 5/9, mà có thể lùi lại.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đề nghị, các huyện, thành, thị chỉ đạo phòng Giáo dục rà soát để nắm số học sinh theo gia đình từ vùng dịch trở về để tạo điều kiện cho các cháu nhập học. Ngành Giáo dục Nghệ An sẽ chịu trách nhiệm làm việc với các địa phương có học sinh trở về như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để thực hiện chuyển hồ sơ học sinh về qua đường online hoặc bưu điện; phụ huynh không phải trực tiếp thực hiện. Nghệ An đã áp dụng học bạ điện tử nên rất thuận lợi cho quá trình chuyển hồ sơ.