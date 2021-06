Giám đốc Sở GD&ĐT 'thị sát' việc chấm thi vào lớp 10 và yêu cầu 'hạn chế ít nhất bài thi phúc khảo'

Chiều 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra việc chấm thi tại một số điểm chấm thi trên địa bàn thành phố Vinh.

Tất cả các điểm chấm thi đều được quy định rất chặt chẽ. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 toàn tỉnh Nghệ An có hơn 36.000 thí sinh dự thi với ba môn thi là Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ. Bên cạnh đó có hơn 1.400 thí sinh tham dự Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Với số lượng hơn 100.000 bài thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã huy động khoảng 600 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi và làm công tác thanh tra tại các điểm thi. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã điều động hàng chục cán bộ đến tham gia làm công tác bảo vệ đề và đảm bảo an ninh tại các điểm chấm thi.

Việc khai báo y tế là quy định bắt buộc đối với những người đi vào khu vực chấm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Đến thời điểm này, tại một số điểm chấm thi, các giáo viên đã cơ bản hoàn thành đợt chấm thi vòng 1 và chuẩn bị chấm thi vòng 2. Tất cả các quy trình được đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Giáo viên tham gia chấm thi phải khai báo y tế hàng ngày và yêu cầu không ra khỏi khu vực thành phố trong những ngày tham gia chấm thi.

Làm việc tại các Hội đồng chấm thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các thầy giáo, cô giáo và các cán bộ tham gia công tác chấm thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc chấm thi môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thành phố Vinh đang phải tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu, lãnh đạo Sở yêu cầu các giáo viên cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần của thông điệp 5K, hạn chế tiếp xúc với người lạ để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho bản thân và đồng nghiệp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi phải nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chấm thi đúng, chính xác và “hạn chế ít nhất các trường hợp bài thi phải chấm phúc khảo”. Qua đó, cũng góp phần quan trọng để kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn và công bằng với tất cả mọi thí sinh.

Kiểm tra việc chấm thi các môn chuyên. Với tính chất đặc biệt, việc chấm thi môn chuyên được thực hiện rất sát sao và rất nhiều bài thi được chấm lại lần 3 để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện, các môn thi đều được chấm thi song song. Bước đầu tại một số hội đồng thi đã có thí sinh đạt điểm 9 và điểm 10 môn Toán. Điểm bài thi môn Ngữ văn khá khả quan và được đánh giá là khá cao.

Theo kế hoạch, việc chấm thi sẽ bắt đầu từ 14h ngày 07/6 đến hết ngày 12/6. Dự kiến ngày 15/06 các trường sẽ nhận kết quả tại Sở và công bố điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Một số hình ảnh khác "cận cảnh" điểm chấm thi: