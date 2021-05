Giám đốc Sở Giáo dục mong người dân chia sẻ với quyết định chưa cho học sinh nghỉ học

Trước đó, như Báo Nghệ An đã phản ánh: Ngày hôm nay (10/5) ngày học đầu tiên của tuần 34 dù lịch học vẫn bình thường nhưng tại nhiều trường học (tập trung chính ở thành phố Vinh) nhiều phụ huynh đã quyết định cho con nghỉ học do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Trả lời về vấn đề này, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho rằng: Trong thời điểm hiện nay, ngành giáo dục có thể hiểu được tâm lý của phụ huynh vì dịch bệnh trên cả nước còn diễn biến phức tạp.

Học sinh tiểu học thành phố Vinh xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: MH.

Tại Nghệ An, việc xuất hiện một ca bệnh Covid – 19 tại thị xã Hoàng Mai cũng là lý do khiến ngành giáo dục Nghệ An chỉ trong một tuần đã có 2 lần điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ cho tất cả cấp học. Theo ông Thái Văn Thành “việc tổ chức kiểm tra học kỳ là theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để ngành giáo dục chủ động nếu dịch xảy ra bất ngờ, học sinh không thể học tập trung”.

Ngay sau khi học sinh hoàn thành việc kiểm tra học kỳ (ngày 8,9/5), sáng ngày 10/5, việc học trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn diễn ra bình thường. Điều này “là theo đúng kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An”. Cụ thể, theo kế hoạch năm học 2020 - 2021 do UBND tỉnh phê duyệt, Nghệ An sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

Công tác phòng chống dịch bệnh được các trường thực hiện nghiêm túc. Ảnh: MH

Trong ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã nắm bắt việc đi học của các địa phương và khẳng định số học sinh nghỉ học chủ yếu tập trung ở thành phố Vinh và không phải là chiếm đa số.

Lãnh đạo sở cũng khẳng định: Hiện nay Nghệ An đang kiểm soát tốt phòng dịch, mọi hoạt động diễn ra bình thường nên ngành giáo dục vẫn dạy học bình thường. Đó cũng là để ngành giáo dục thực hiện nghiêm nề nếp dạy học.

Trước những băn khoăn của phụ huynh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng mong muốn phụ huynh tiếp tục chia sẻ với ngành giáo dục bởi hiện nay ngành giáo dục và cả nước vẫn phải thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo phát triển kinh tế xã hội “trong trường hợp toàn ngành nghỉ học, nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình không có người trông nom sẽ khó khăn trong việc chăm sóc con trẻ ở nhà. Điều đó cũng sẽ kéo theo những hệ lụy về việc làm, thu nhập”.

Với trách nhiệm của mình, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các trường tăng cường công tác phòng dịch. Ngoài ra, khi quyết định cho học sinh đi học “Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học sinh”. Thực tế “nếu đưa ra quyết định nghỉ học thì sẽ dễ dàng cho ngành giáo dục tuy nhiên việc hiện nay các trường vẫn tổ chức dạy học bình thường là đều nằm trong kế hoạch định sẵn. Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra, thì chắc chắn sẽ nhận được chỉ đạo cụ thể, việc học tập của các em sẽ được điều chỉnh phù hợp nhất” – ông Thái Văn Thành nói thêm.

Ngày hôm nay Trường THPT Hoàng Mai bắt đầu dạy trực tuyến cho học sinh. Ảnh: PV

Liên quan đến việc tổ chức dạy và học, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn cho riêng thị xã Hoàng Mai – địa phương có bệnh nhân dương tính với Covid – 19. Đây cũng là địa phương duy nhất trong tỉnh học sinh đang tạm thời nghỉ học và ngày hôm nay các trường đã bắt đầu tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh.