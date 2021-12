Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: Đảm bảo an toàn dạy và học trong trạng thái bình thường mới

(Baonghean.vn) - Làm rõ nội dung đại biểu HĐND tỉnh và cử tri về việc dạy học trực tiếp trong trạng thái bình thường mới, tại phiên thảo luận tại hội trường (8/12) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành gửi thông điệp an tâm, an toàn dạy và học trong trạng thái bình thường mới.