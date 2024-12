Kinh tế Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An: Quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang cho biết, tỉnh quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/1/2025 đạt 95% theo kế hoạch đề ra.

Làm rõ ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh phản ánh tại phiên thảo luận tổ về tình trạng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, dừng hoạt động và kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo yêu cầu của chủ tọa kỳ họp tại phiên thảo luận tại hội trường chiều 5/12, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang cho biết: Tính đến nay, doanh nghiệp đang hoạt động thực tế trên địa bàn tỉnh có hơn 16.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu là siêu nhỏ.

Trong năm 2024, tình hình giải thể doanh nghiệp tăng 23,9% so với cùng kỳ, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 8,6% so với cùng kỳ; trong đó hoạt động trở lại giảm 19,4% so với cùng kỳ, số thành lập mới tăng 3,89% thấp hơn so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang trả lời, làm rõ tình hình phát triển của doanh nghiệp và giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Thành Cường

Lý giải nguyên nhân doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 11 tháng năm 2024 tăng cao, theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là do tổng nhu cầu tiêu dùng trong nước và thế giới phục hồi chậm, doanh nghiệp khó khăn trong tìm kiếm thị trường, dẫn đến khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa cũng như khả năng tiếp cận tài chính, phục hồi tài chính.

Qua khảo sát, đa số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động. Doanh nghiệp giải thể là các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ lẻ, hiệu quả hoạt động thấp trong nhiều năm và đang trong quá trình cơ cấu lại.

Thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển với quan điểm: Doanh nghiệp phát triển thì tỉnh mới phát triển.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát các dự án đầu tư công tại huyện Con Cuông. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết vấn đề này, trong đó tập trung một số giải pháp:

Thứ nhất, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hiện UBND tỉnh đã có chỉ đạo sau hội nghị tăng cường giải pháp cải thiện Chỉ số CPI, trong đó giao nhiệm vụ cho từng ngành, từng địa phương cụ thể để triển khai nhiệm vụ này.

Thứ hai, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn. Đặc biệt các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính và thời gian xử lý cho doanh nghiệp.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của Trung ương, của tỉnh về thuế, phí, tiếp cận các nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, hỗ trợ của chính quyền là một phần, cái chính là doanh nghiệp có nhiều chuyển đổi phù hợp với tình hình của địa phương và thích ứng với điều kiện hội nhập mới. Tỉnh đã thu hút nhiều doanh nghiệp FDI nhưng thời gian qua, các doanh nghiệp của Nghệ An cùng với các doanh nghiệp FDI chưa tạo được liên kết.

"Việc kết nối chưa thực hiện được do năng lực doanh nghiệp Nghệ An chưa đáp ứng với doanh nghiệp FDI. Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục có giải pháp để phối hợp, cùng với đó, các doanh nghiệp cần nỗ lực tạo liên kết để phát triển sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp FDI"- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Phạm Hồng Quang nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm, tỉnh Nghệ An đã rất quan tâm chỉ đạo quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. Hiện nay, Nghệ An được đánh giá là top khá của cả nước, có nhiều kết quả nổi bật. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã được đưa vào khai thác hiệu quả, đảm bảo tiến độ kịp thời.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, mục tiêu quyết tâm, quyết liệt đến ngày 31/1/2025 là giải ngân hết 95% vốn đầu tư công - đây là áp lực lớn. Để đạt được mục tiêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan, chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện, quyết tâm hoàn thành giải ngân 95% vốn đầu tư công trong năm 2024.

Tuy nhiên, có hai nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia là giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung chưa đạt yêu cầu.

"Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, tin tưởng rằng, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% theo kế hoạch đề ra"- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.