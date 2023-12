Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về trách nhiệm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều nay, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận tại hội trường. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trực tiếp điều hành phiên thảo luận tại hội trường.

Mở đầu phiên thảo luận tại hội trường, đại biểu Lê Kim Chung (đơn vị bầu cử huyện Quỳnh Lưu) nêu ý kiến phản ánh của cử tri xã Quỳnh Thuận phản ánh trên địa bàn xã có Công ty Muối và Khoáng sản Nghệ An được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần 7.000 ha để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, tuy nhiên diện tích này hiện đang bỏ hoang trong nhiều năm; trong khi trường mầm non diện tích chật hẹp, đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, thu hồi, trả về địa phương quản lý để mở rộng khuôn viên trường mầm non và phục vụ các mục đích khác.

Đại biểu Lê Kim Chung (đơn vị bầu cử huyện Quỳnh Lưu) phản ánh dự án được cấp GCNQSD đất nhiều năm không sử dụng tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

Cùng với ý kiến của đại biểu Nguyễn Kim Chung; qua lắng nghe, tổng hợp ý kiến cử tri tại các địa phương trong tỉnh, chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng nêu vấn đề cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các địa phương còn những khó khăn, vướng mắc; đề nghị người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ, đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn phối hợp cùng các địa phương đo đạc, kê khai, sửa sai đối với những sai sót trong đo đạc tập trung, tạo điều kiện cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đồng thời, quan tâm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 200 hộ dân thuộc tộc người Đan Lai tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của ngành. Ảnh: Thành Cường

Tiếp thu và giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt thừa nhận, ý kiến đại biểu Lê Kim Chung phản ánh hoàn toàn chính xác. Công ty Muối và Khoáng sản Nghệ An được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 để sử dụng làm kho muối, nhưng đến nay chưa sử dụng. Hiện nay, UBND tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra các dự chậm tiến độ và Sở Tài nguyên - Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra, kiến nghị UBND tỉnh đưa vào diện kiểm tra, nếu vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất và đủ điều kiện thu hồi thì tham mưu UBND tỉnh thu hồi, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích khác.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng khẳng định trách nhiệm của ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tư vấn phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành đo đạc dữ liệu đất đai để cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; tuy nhiên trách nhiệm chính thuộc về chính quyền huyện và xã trong việc cập nhật, lập hồ sơ; cần mối quan hệ phối hợp tích cực hai chiều giữa chính quyền địa phương và đơn vị tư vấn, chứ không phải trách nhiệm chính của đơn vị tư vấn.

Liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 200 hộ dân thuộc tộc người Đan Lai tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, do khi tiến hành cắm mốc, giao quyền quản lý, sử dụng đất cho Vườn Quốc gia Pù Mát bao gồm cả hơn 400 ha do người dân ở 2 bản xã Môn Sơn sử dụng. Để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 200 hộ dân nơi đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Vườn Quốc gia Pù Mát để hướng dẫn thực hiện trích lục, trích đo để thu hồi; sau đó Sở sẽ tiếp tục hướng dẫn huyện làm hồ sơ cấp cho người dân.