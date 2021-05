Giám đốc Sở y tế: Các địa phương cần kích hoạt ngay công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân 3098, Nghệ An đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Tiến Hùng

PV: Xin ông cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 ở thị xã Hoàng Mai lúc này?

PGS. TS Dương Đình Chỉnh: Tình hình dịch bệnh Tình hình dịch bệnh Covid-19 liên quan trường hợp BN 3098 ở thị xã Hoàng Mai rất phức tạp.

Thứ nhất, bệnh nhân về từ ngày 29/4 trên chuyến xe ô tô mang biển kiểm soát 29B-622.87. Xe du lịch xuất phát từ Hà Nội, trên xe chở 43 người, trả khách tại 4 điểm và điểm cuối là xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Thứ hai, BN 3098 lại là người nhà ra chăm vợ (bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2). Kết quả xét nghiệm lần 1 đối với vợ của BN 3098 hiện âm tính với virus SARS-CoV-2.

Thứ ba, Lịch trình di chuyển của BN 3098 rất phức tạp, liên quan đến nhiều cộng đồng dân cư từ trường học, công an, bệnh viện. Ở những nơi này đều có trường hợp F1, số lượng F1 và F2 của BN 3098 là rất lớn... Tối qua (6/5), lực lượng công an và y tế đã tìm được 72 trường hợp F1, 743 trường hợp F2. Trong sáng nay (7/5), chúng tôi đã tìm được thêm 17 trường hợp F1 nữa.

Nguy cơ các trường hợp F1 của BN 3098 sẽ dương tính trong thời gian tới rất là cao. Dẫu thời điểm này, đã có hơn 60 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính nhưng chúng ta không thể chủ quan mà cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ, làm thêm nhiều lần xét nghiệm đối với các trường hợp F1.

PV: Trước tình hình dịch Covid-19 ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đã triển khai những biện pháp phòng chống ra sao?

Hàng trăm người liên quan bệnh nhân 3908 đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm. Ảnh: Tiến Hùng PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Ngay trong đêm qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thị xã Hoàng Mai quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với thị xã Hoàng Mai theo Chỉ thị 15/CT-TTG bắt đầu từ 0h ngày 7/5; thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập và 5 thôn của xã Quỳnh Lập theo Chỉ thị 16/CT-TTG.

Nghệ An cũng đã triển khai các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, đó là: Điều tra truy vết; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 71/72 trường hợp F1 (1 trường hợp F1 đang ở Ninh Bình) và 341 trường hợp F2); tiến hành cách ly tập trung tất cả các trường hợp F1, cho tất cả các trường hợp F2 cách ly nghiêm ngặt tại nhà; tiến hành tiêu trùng khử độc toàn bộ các hộ dân cư liên quan ở xã Quỳnh Lập ngay trong đêm và đến rạng sáng nay đã hoàn thành. Trong ngày hôm nay, Nghệ An đã phối hợp cùng Quân khu 4 tiến hành tiêu độc khử trùng tại các khu vực công cộng.

Chuẩn bị tối đa cho việc điều trị bệnh nhân Covid-19, từ ngày 30/4-03/5, ngành Y tế đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra các cơ sở điều trị. Ngày 5/5, ngành tổ chức tập huấn cấp tốc nâng cao năng lực quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19. Thực hiện phương án phòng chống dịch và điều trị cho bệnh nhân, sáng nay 7/5, BN 3098 đã được đưa về điều trị, cách ly nghiêm ngặt tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu.

Thực hiện phong tỏa 5 thôn của xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường Trong ngày hôm nay, Nghệ An tiếp tục truy vết, tìm kiếm thêm các trường hợp F1, F2 và chắc chắn số lượng F1,F2 sẽ tăng thêm. Ngành Y tế đã thực hiện kích hoạt các điểm xét nghiệm ở 6 bệnh viện để hỗ trợ xét nghiệm rộng, đảm bảo thực hiện khoảng 2000 xét nghiệm/ngày; huy động lực lượng lớn cán bộ nhân viên y tế tham gia chống dịch.

16 giờ chiều ngày hôm nay, sau khi có kết quả xét nghiệm của tất cả các trường hợp F1 và F2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Sở Y tế tiếp tục họp với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã Hoàng Mai để đánh giá việc triển khai các giải pháp và đề ra những giải pháp phòng chống dịch mới cho những ngày kế tiếp.

PV: Việc tiến hành rà soát các trường hợp liên quan đến “ổ dịch” tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương được thực hiện đến đâu thưa ông?

PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Theo danh sách thông báo của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thì Nghệ An có 75 trường hợp từng đến khám, điều trị tại đây. Qua truy tìm, rà soát, Nghệ An đã tìm được 36/75 trường hợp này, cho cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm và trong ngày hôm nay cũng sẽ có kết quả xét nghiệm.

29 trường hợp còn lại thì hiện không có mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghệ An vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm các đối tượng liên quan không nằm trong danh sách.

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các khu vực công cộng của xã Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường

Trong sáng nay, chúng tôi cũng đã tiếp nhận được thông tin xuất hiện một ổ dịch mới tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, với 10 ca mắc. Bệnh viện K đã tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân, không cho bệnh nhân xuất viện, cách ly từng khoa, phòng, thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập ở cả 3 cơ sở. Với thông tin này, Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để cách ly và xét nghiệm.

PV: Hiện nay, Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập đã được yêu cầu tạm thời ngừng tiếp nhận bệnh nhân để phòng chống dịch, điều này có ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn hay không?

PGS. TS Dương Đình Chỉnh: Do có nhiều F1 đang làm việc (bao gồm cả em vợ và con gái của bệnh nhân) nên tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập tạm thời ngừng tiếp nhận bệnh nhân để tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ bệnh viện, tổ chức điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F2. Điều này là rất cần thiết.

Chúng tôi không lo lắng việc bệnh viện tạm ngừng nhận bệnh nhân sẽ ảnh hưởng bởi trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu còn có tới 5 cơ sở khám chữa bệnh khác mà nhân dân có thể đến khám, điều trị trong khoảng thời gian này.

PV: Với nguy cơ dịch Covid-19 ở thị xã Hoàng Mai lúc này, các địa phương khác cần phải thực hiện những giải pháp phòng chống dịch Covid-19 như thế nào?

BN 3098 đã được đưa về điều trị, cách ly nghiêm ngặt tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

PGS. TS Dương Đình Chỉnh: Với thực hiện từ thị xã Hoàng Mai, ngành Y tế Nghệ An đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành, thị thực hiện ngay kịch bản trên địa bàn Nghệ An đã xuất hiện dịch Covid-19; thường xuyên nắm bắt tình hình, cũng như các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và hướng dẫn của ngành Y tế; sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống dịch có thể xảy ra trên địa bàn mình.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành, thị cần thành lập, kích hoạt mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản phòng chống dịch cộng đồng tại khối, xóm, thôn, bản; đi từng ngõ, gõ từng nhà để phát hiện các trường hợp nghi ngờ về từ địa phương có dịch để đưa đi khai báo, cách ly theo đúng quy định.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành, thị cũng cần tăng cường hoạt động giám sát các khu cách ly tập trung ở địa phương, hoạt động cách ly tại nhà của người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện đúng yêu cầu 5K của Bộ Y tế; không chủ quan, lơ là với dịch song cũng không hoang mang, lo lắng, bi quan.

P.V: Xin cảm ơn ông!