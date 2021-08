Giám đốc Sở Y tế kiểm tra, động viên lực lượng cán bộ y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm

Phó trưởng Ban Chỉ đạo bày tỏ mong các “chiến sĩ áo trắng” và lực lượng hỗ trợ tiếp tục cố gắng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra. Ảnh: Thành Chung

Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và đặc biệt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng, kỹ thuật của 152 cán bộ y tế tỉnh Hà Tĩnh tăng cường cho tỉnh Nghệ An. Các cán bộ y tế 2 tỉnh đã và đang quên ăn, quên nghỉ để đồng lòng, vào cuộc quyết liệt cùng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chống dịch Covid-19.