Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: Cán bộ làm nhiệm vụ tại khu cách ly không được chủ quan

Chiều 7/8, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã đến kiểm tra khu cách ly tại Trường Mầm non xã Sơn Thành và làm việc cùng huyện Yên Thành.

Tham dự kiểm tra, làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An; các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành.