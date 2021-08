Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các khu cách ly huyện Quỳnh Lưu

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra khu cách ly tập trung tại xã Quỳnh Giang và Quỳnh Lâm, đây là những địa phương có số ca mắc Covid – 19 tăng lên trong thời gian qua.

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo xã Quỳnh Giang, trên địa bàn xã hiện có 6 ca mắc Covid – 19 liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Minh An; xã đã điều tra truy vết được 157 F1 liên quan đến các F0 và tất cả đều đã được cách ly tập trung tại 4 điểm cách ly tại xã.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh kiểm tra khu cách ly tập trung tại xã Quỳnh Lâm. Ảnh: Việt Hùng

Còn tại xã Quỳnh Lâm, tính đến thời điểm này, toàn xã có 21 ca mắc Covid – 19 và đều liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Minh An. Xã đã truy vết và cho cách ly tập trung 170 F1 có liên quan đến các ca bệnh tại 7 khu vực cách ly tập trung của xã. Những ngày gần đây, 2 địa bàn này đã ghi nhận thêm một số ca mắc Covid – 19 mới và chủ yếu đã được cách ly tập trung.



Qua kiểm tra, đồng chí Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị Ban chỉ đạo huyện và các xã tập trung quản lý, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch hiệu quả như: Theo dõi chặt chẽ sức khỏe công dân cách ly; phân nhóm các trường hợp F1 có nguy cơ cao để bố trí cách ly riêng biệt, tránh lây chéo trong khu cách ly; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; xử lý rác thải, chất thải y tế nghiêm ngặt, đúng quy trình; giữ vững an ninh, an toàn trật tự tại khu vực cách ly tập trung; bố trí đủ số nhân viên, lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, cần đảm bảo các điều kiện về ăn nghỉ, sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe để có thể làm việc lâu dài trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đoàn kiểm tra khu vực cách ly tập trung tại xã Quỳnh Giang. Ảnh: Việt Hùng

Phó Trưởng Ban phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, chủ động, sẵn sàng ứng phó trước những diễn biến phức tạp, tình huống có thể phát sinh của dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế tới các tầng lớp nhân dân, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19.



Tính đến sáng ngày 4/8, toàn huyện ghi nhận 79 ca mắc Covid – 19, trong đó có 65 ca liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Minh An. Tổng số người đang thực hiện cách ly tập trung là 1.966 trường hợp, trong đó 825 trường hợp người ngoài địa bàn.