Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: Người về quê ăn Tết phải thực hiện tốt khai báo y tế

Các bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Bệnh viện dã chiến số 2, Hải Dương. Ảnh do Bộ Y tế cung cấp.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An có cuộc trao đổi với PV báo Nghệ An.

PV: Xin ông cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và tỉnh Nghệ An hiện nay như thế nào?

PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Tình hình dịch bệnh : Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam hiện nay diễn biến rất phức tạp. Đến bây giờ, dịch đã có tại 12 tỉnh và đâu đó vẫn còn những ca nhiễm trong cộng đồng. Một vấn đề nan giải hiện nay là chúng ta vẫn chưa truy tìm được F0. Ví dụ như các ca nhiễm ở tỉnh Điện Biên liên quan đến huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) hay việc có những ca nhiễm từ thành phố Chí Linh (Hải Dương), huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đi các tỉnh; rồi những ca nhiễm mới ở Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh...Có thể nói, đến nay, Việt Nam đã phần nào khống chế được dịch. Tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng vẫn rất lớn.

Tại Nghệ An, đến thời điểm này chưa xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Trong ngày 07/02, toàn tỉnh đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại gia đình và nơi cư trú là 15.346 trường hợp, trong đó có 15.157 trường hợp trở về từ các địa phương có dịch trên cả nước. Trong tỉnh có 12 trường hợp F1 (tất cả đều có sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính). Toàn tỉnh đã lấy 33.474 mẫu xét nghiệm COVID-19 , có 33.430 mẫu âm tính, 44 mẫu chờ kết quả.

PV: Hiện nay, lượng người Nghệ An từ các tỉnh có dịch về quê ăn Tết là rất đông. Trước tình hình này, tỉnh Nghệ An nói chung và ngành y tế nói riêng đã có giải pháp nào để phòng chống dịch COVID-19?

PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Dẫu Nghệ An chưa xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng song quan điểm của tỉnh là không được chủ quan và ngành y tế, các địa phương luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động phòng chống dịch.

Ngay thời điểm trước khi làn sóng dịch thứ 3 xuất hiện, Tết Nguyên đán cận kề, Nghệ An đã chuẩn bị tâm thế là phải đối diện với những ca mắc trong cộng đồng và dịch lan rộng. Cụ thể, trước khi làn sóng dịch thứ 3 xuất hiện 2 tuần, Nghệ An đã tổ chức tập huấn, đào tạo cho hàng ngàn sinh viên, nhân viên y tế. Các sinh viên này có thể vào cuộc tham gia chống dịch, đảm đương được việc lấy mẫu xét nghiệm, không bị động trước dịch. Hiện nay, Nghệ An đã chuẩn bị rất chu đáo cho việc chống dịch. Hệ thống máy móc, nhân lực xét nghiệm đã được trang bị, bố trí đầy đủ. Nếu giả sử có dịch xảy ra thì một ngày Nghệ An có thể xét nghiệm được 3.000 mẫu.

Thời điểm này, lượng người Nghệ An từ các tỉnh có dịch về quê ăn Tết là rất đông. Tính riêng trong ngày 07/02, toàn tỉnh có thêm 2.993 trường hợp cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại gia đình và nơi cư trú mới. Tỉnh Nghệ An, ngành y tế và các địa phương đều theo dõi sát sao các trường hợp này. Ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế thực hiện tốt việc chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực, thuốc men các phương tiện sơ cấp cứu trong dịp Tết; tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch bệnh COVID – 19; túc trực phòng chống dịch 24/24h; kiểm soát tốt những người đi làm ăn xa từ các địa phương khác trở về, tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh và thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế....

Sở Y tế Nghệ An kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất phòng chống COVID-19 trong dịp Tết. Ảnh: Thanh Hoa Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc đi lại, trở về đón Tết Nguyên đán 2021 của người dân trên địa bàn tỉnh cao, nhu cầu tư vấn các nội dung liên quan đến công tác Phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh lớn, Sở Y tế triển khai đầu số Hotline phòng chống dịch COVID-19 là 02386.555.666; giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện tiếp nhận thông tin, kịp thời giải đáp mọi thắc mắc và tin báo.

Công tác phòng chống COVID-19 ở Nghệ An đang triển khai quyết liệt. Chính vì vậy, vừa qua, khi Nghệ An có những trường hợp F1, người từ vùng dịch về xuất hiện những triệu chứng lâm sàng thì tỉnh đã chóng thực hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm, truy vết tìm kiếm những người liên quan. May mắn là chúng ta không có trường hợp nào mắc COVID-19.

Mới rồi, Sở Y tế cũng đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại 21 huyện, thành, thị. Kết quả kiểm tra cho thấy, các địa phương, đơn vị đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19...

Với vai trò cơ quan thường trực, Sở Y tế Nghệ An sẽ theo dõi sát diễn biến dịch để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh những biện pháp, giải pháp phù hợp thực tế địa phương.

PV: Ông có khuyến cáo phòng bệnh nào đối với những người về quê ăn Tết và địa phương có người về quê ăn Tết?

Thực hiện khai báo y tế cho tất cả người dân khi đến cơ sở y tế. Ảnh: Thành Cường

PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch, người về quê ăn Tết phải thực hiện tốt việc khai báo y tế, đặc biệt là những người về từ địa phương có dịch. Muốn kiểm soát được dịch, các địa phương cần nắm rõ được tình hình, số lượng người về địa phương mình thông qua việc khai báo y tế.

Thứ hai, người về quê ăn Tết, tùy theo tình huống mà Nghệ An có các yêu cầu cách ly hay tự theo dõi sức khỏe. Yêu cầu đặt ra là mọi người phải tuân thủ đúng, nghiêm theo quy định này, tránh bài học đắt giá về việc cách ly như ở Sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua. Các địa phương, cộng đồng dân cư cũng cần tham gia giám sát việc chấp hành quy định.

Thứ ba, chúng ta đã có một thời gian dài không xuất hiện ca mắc trong cộng đồng, đâu đó vẫn có tư tưởng chủ quan. Phòng chống dịch, không riêng gì người về quê ăn Tết mà tất cả mọi người cần thực hiện tốt khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng trước đại dịch.

PV: Xin cảm ơn ông!