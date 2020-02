Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: Sẽ rút giấy phép kinh doanh nếu nhà thuốc tăng giá khẩu trang

Sáng 1/2, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố và ban, ngành về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Hội nghị do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh đồng chủ trì.



Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cho rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona có diễn biến phức tạp, khó lường và lan rất nhanh. Trong hôm nay, Bộ Y tế sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công bố dịch tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ khẩu trang. Ảnh: Tiến Hùng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố giữ nguyên giá khẩu trang, yêu cầu rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức các cửa hàng tăng giá. “Đây là vấn đề kỷ cương, đạo đức kinh doanh. Một số cá nhân, đơn vị cố tình trục lợi bằng cách gửi khẩu trang qua đường bưu điện ra nước ngoài. Tôi đề nghị ngành bưu điện lưu ý vấn đề này để có biện pháp nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ tịch thu để phát miễn phí cho nhân dân. Các trường hợp đầu cơ, ngoài việc xử phạt nghiêm, sẽ tịch thu khẩu trang để phát miễn phí cho người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về vấn đề này, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngày hôm qua, Sở cũng liên tục nhận được phản ánh từ người dân về việc các nhà thuốc tăng giá khẩu trang y tế. Tuy nhiên, về mặt hàng này Sở Y tế không quản lý mà do lực lượng Quản lý thị trường, lãnh đạo Sở sau đó đã trao đổi thông tin này với Cục Quản lý thị trường Nghệ An.

"Nhưng đến hôm nay, ngay sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã lập tức gửi thông tin này đến các nhà thuốc kinh doanh có giấy phép trên địa bàn. Nếu phát hiện nhà thuốc nào tăng giá, Sở Y tế sẽ có quyền rút giấy phép kinh doanh ngay. Trong chiều nay, lãnh đạo Sở sẽ trực tiếp đến các nhà thuốc để kiểm tra vấn đề này", ông Chỉnh nói.