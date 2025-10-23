Thứ Năm, 23/10/2025
Giám đốc Sở Y tế thăm hỏi, động viên người bị nạn trong vụ tấn công, truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Thành Chung 23/10/2025 18:50

Chiều 23/10, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Y tế đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân - là những nạn nhân trong vụ tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An diễn ra trong buổi sáng cùng ngày.

1 copy
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: Thành Chung

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế đã đến thăm, động viên từng nạn nhân trong vụ tấn công, truy sát bằng dao ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã biểu dương những nhân viên y tế đã dũng cảm đứng ra ngăn cản kẻ thủ ác để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho các cháu sơ sinh và người nhà.

Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tập trung các phương tiện, trang thiết bị, thuốc men để cứu chữa, điều trị, chăm sóc giúp các nạn nhân sớm hồi phục.

4 copy
Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Thành Chung

Trong các nạn nhân đang điều trị tại đây thì điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang là bị nặng nhất. Chị Trang bị đối tượng Bằng Văn Vỹ dùng dao đâm 11 nhát vào mặt, cổ, ngực, lưng. Trong đó, có 2 vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải. Rất may chị Trang đã được phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy hiểm.

3 copy
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài. Ảnh: Thành Chung

Tiếp đến là điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài bị đối tượng Bằng Văn Vỹ đâm thủng bụng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở vùng lưng, tay. Các bác sĩ đã kịp thời xử lý vết thương cho 2 điều dưỡng này.

2 copy
Giám đốc Sở Y tế thăm hỏi, động viên bà Ngô Thị Thu Thủy. Ảnh: Thành Chung
6 copy
Bà Phan Thị Tứ trong quá trình bảo vệ cháu đã bị đối tượng Bằng Văn Vũ dùng dao đâm ở tay và lưng. Ảnh: Thành Chung

2 người nhà bệnh nhân là nạn nhân trong vụ tấn công này là bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, ở Nghệ An) và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, ở Hà Tĩnh). Bà Thủy có cháu là trẻ sơ sinh bị đối tượng Bằng Văn Vỹ giằng lấy, đòi ném qua cửa sổ. Bà Tứ có cháu là trẻ sơ sinh bị đối tượng Bằng Văn Vỹ rượt đuổi đòi bóp cổ. Trong quá trình bảo vệ cháu, bà Ngô Thị Thu Thủy bị đối tượng Bằng Văn Vỹ dùng dao đâm thủng cổ; bà Phan Thị Tứ bị đâm ở tay và lưng...

Nhờ sự cứu chữa kịp thời, đến nay, các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch song tinh thần còn rất hoảng loạn./.

