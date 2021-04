Giảm nghèo bền vững từ vốn vay thoát nghèo ở Nghệ An

Vay vốn đầu tư nuôi trồng, chế biến hải sản



Tháng 4 là tháng khởi động cho mùa du lịch, làng nghề chế biến hải sản khối 7, phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò) lại tấp nập người vào ra. Theo chân cán bộ Ngân hàng CSXH thị xã Cửa Lò, chúng tôi vào thăm cơ sở chế biến hải sản Ba Nguyệt.

Vợ chồng ông Võ Hồng Ba ở khối 7, phường Nghi Thủy vốn là quân nhân xuất ngũ. Những năm tháng đi lính ở Phan Thiết nổi tiếng bởi nước mắm thơm ngon, ông Ba học được bí quyết làm nước mắm. Phục viên trở về, kinh tế gia đình thuộc đối tượng hộ khó khăn, ông bà vay mượn anh em theo nghề sản xuất nước mắm truyền thống. Sau này, gia đình được bình xét vay vốn từ chương trình thoát nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất nước mắm.

Ông Ba cho biết, sản xuất nước mắm truyền thống đã trở thành "thương hiệu" của người dân làng biển bao đời nay. Nghề cha truyền con nối này đang được người dân bền bỉ gìn giữ. Riêng gia đình ông hiện có 20 bể chượp, trung bình mỗi năm sản xuất khoảng 3.000 lít nước mắm, chủ yếu phục vụ khách du lịch và khách hàng trong tỉnh.

Tiếp tục quan tâm hộ mới thoát nghèo



Theo Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An , năm 2020, có 74.981 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 39.473 hộ nghèo và hộ cận nghèo thoát nghèo trong năm 2020. Riêng 3 tháng đầu năm 2021, tổng doanh số cho vay 700 tỷ đồng, doanh số thu nợ 563 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 9.144 tỷ đồng, tăng gần 135 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 211 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng so với đầu tháng, tăng 26,7 tỷ đồng so với đầu năm (đạt 106,8% KH năm).