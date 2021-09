Giám sát chặt các cơ sở karaoke trong mùa dịch

Lén lút mở cửa đón khách

Mặc dù đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng vào khoảng 23 giờ 30 ngày 25/8, Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm thanh niên đang tụ tập hát tại quán karaoke Anh và Em Pro (ở xóm 3 xã Quỳnh Yên).

Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vào kiểm tra thì chủ cơ sở karaoke đã nhanh chóng tắt điện, đóng cửa và đưa nhóm thanh niên này vào phòng ngủ để trốn nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Thời điểm kiểm tra, quán karaoke trên địa bàn phường Trường Thi có 13 khách đang hát. Ảnh tư liệu: Quang An

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu yêu cầu chủ cơ sở karaoke mở phòng ngủ ra kiểm tra thì phát hiện có 6 nam thanh niên đang trốn bên trong cùng 3 chiếc xe máy của các đối tượng.

Nhóm thanh niên tụ tập hát tại quán karaoke Anh và Em Pro được đưa về trụ sở Ban công an xã để lấy lời khai. Ảnh tư liệu: Thanh Toàn

Tương tự, sáng 21/7/2021, UBND huyện Nghi Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. T. H. (SN 1969) trú tại xã Nghi Ân, TP. Vinh do vi phạm các biện pháp phòng chống dịch.

Quyết định xử phạt của UBND huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Nhật Tuấn